El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la vigencia de alertas por tormentas de variada intensidad para la provincia de Santa Fe de cara a un fin de semana marcado por la inestabilidad. Al mismo tiempo, el organismo confirmó oficialmente el inicio del fenómeno climático "El Niño", cuyas condiciones térmicas y atmosféricas ya repercuten en la región con un 100% de probabilidad de continuidad en el trimestre en curso.
Altas temperaturas, tormentas intensas y la llegada definitiva de "El Niño": Santa Fe sigue bajo alerta meteorológica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó oficialmente el inicio del fenómeno climático, cuyas condiciones térmicas y atmosféricas ya repercuten en la región con un 100% de probabilidad de continuidad en el trimestre en curso.
Rige la alerta por tormentas: qué zonas serán las más afectadas
De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad se manifestará con mayor fuerza durante las próximas jornadas.
Para este viernes, rige un aviso de nivel amarillo para el centro y norte del país, abarcando a la gran mayoría del territorio santafesino. Sin embargo, se prevé mayor intensidad del fenómeno en los departamentos del sur provincial: Iriondo, San Lorenzo, Rosario y Constitución, donde no se descartan ráfagas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Las temperaturas máximas llegarían hasta los 29°C, mientras las mínimas se mantendrían en los 16°C.
Hacia el sábado, el frente de mal tiempo se desplazará progresivamente hacia el noreste nacional. De esta manera, gran parte de la provincia continuará bajo advertencia meteorológica, quedando exceptuados únicamente los departamentos de Castellanos, Las Colonias, San Martín, Belgrano, Caseros y General López.
El Niño ya se siente en la región: el anuncio oficial del SMN
A la inestabilidad del fin de semana se suma una confirmación de escala global pero de impacto local directo: el fenómeno de El Niño ya se encuentra plenamente activo. Expertos, científicos y meteorólogos señalan que las proyecciones a futuro pasaron a ser una realidad presente.
El SMN detalló en su último informe mensual que tanto las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico ecuatorial como los patrones de circulación atmosférica responden al comportamiento característico del indicador ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) en su fase cálida.
Los modelos numéricos, estadísticos y dinámicos que consulta el organismo alcanzaron una certeza del 100% de probabilidad de que este patrón climático natural se mantenga firme durante el trimestre julio-agosto-septiembre.
Con la confirmación de la llegada de "El Niño" y el alerta vigente por tormentas, las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones de circulación, evitar el contacto con cables o postes de luz caídos y no sacar residuos para prevenir la obstrucción de desagües pluviales. Se aconseja permanecer informados a través de los canales oficiales.