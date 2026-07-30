#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Clima

Altas temperaturas, tormentas intensas y la llegada definitiva de "El Niño": Santa Fe sigue bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó oficialmente el inicio del fenómeno climático, cuyas condiciones térmicas y atmosféricas ya repercuten en la región con un 100% de probabilidad de continuidad en el trimestre en curso.

Cielo nublado en El Puerto de Santa Fe. Créditos: Manuel FabatiaCielo nublado en El Puerto de Santa Fe. Créditos: Manuel Fabatia
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la vigencia de alertas por tormentas de variada intensidad para la provincia de Santa Fe de cara a un fin de semana marcado por la inestabilidad. Al mismo tiempo, el organismo confirmó oficialmente el inicio del fenómeno climático "El Niño", cuyas condiciones térmicas y atmosféricas ya repercuten en la región con un 100% de probabilidad de continuidad en el trimestre en curso.

Hay alerta por frío extremo, nevada y tormentas para este miércoles. Crédito: Guillermo Di Salvatore.De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad se manifestará con mayor fuerza durante las próximas jornadas. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Rige la alerta por tormentas: qué zonas serán las más afectadas

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad se manifestará con mayor fuerza durante las próximas jornadas.

Para este viernes, rige un aviso de nivel amarillo para el centro y norte del país, abarcando a la gran mayoría del territorio santafesino. Sin embargo, se prevé mayor intensidad del fenómeno en los departamentos del sur provincial: Iriondo, San Lorenzo, Rosario y Constitución, donde no se descartan ráfagas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Las temperaturas máximas llegarían hasta los 29°C, mientras las mínimas se mantendrían en los 16°C.

Mirá tambiénAgosto comenzará con lluvias irregulares, ingreso de aire polar y posterior repunte térmico

Hacia el sábado, el frente de mal tiempo se desplazará progresivamente hacia el noreste nacional. De esta manera, gran parte de la provincia continuará bajo advertencia meteorológica, quedando exceptuados únicamente los departamentos de Castellanos, Las Colonias, San Martín, Belgrano, Caseros y General López.

El noreste argentino, bajo alerta por tormentas en cuatro provincias.Con la confirmación de la llegada de "El Niño" y el alerta vigente por tormentas, las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones de circulación.

El Niño ya se siente en la región: el anuncio oficial del SMN

A la inestabilidad del fin de semana se suma una confirmación de escala global pero de impacto local directo: el fenómeno de El Niño ya se encuentra plenamente activo. Expertos, científicos y meteorólogos señalan que las proyecciones a futuro pasaron a ser una realidad presente.

Mirá tambiénProductores del norte santafesino reclaman obras urgentes ante la posible llegada de un fuerte El Niño

El SMN detalló en su último informe mensual que tanto las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico ecuatorial como los patrones de circulación atmosférica responden al comportamiento característico del indicador ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) en su fase cálida.

Los modelos numéricos, estadísticos y dinámicos que consulta el organismo alcanzaron una certeza del 100% de probabilidad de que este patrón climático natural se mantenga firme durante el trimestre julio-agosto-septiembre.

Con la confirmación de la llegada de "El Niño" y el alerta vigente por tormentas, las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones de circulación, evitar el contacto con cables o postes de luz caídos y no sacar residuos para prevenir la obstrucción de desagües pluviales. Se aconseja permanecer informados a través de los canales oficiales.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Fenómeno El Niño
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro