Clima

Altas temperaturas, tormentas intensas y la llegada definitiva de "El Niño": Santa Fe sigue bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó oficialmente el inicio del fenómeno climático, cuyas condiciones térmicas y atmosféricas ya repercuten en la región con un 100% de probabilidad de continuidad en el trimestre en curso.