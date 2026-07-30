En Fortín Olmos

Productores del norte santafesino reclaman obras urgentes ante la posible llegada de un fuerte El Niño

Representantes del Comité de Cuencas, productores, dirigentes rurales, legisladores y funcionarios participaron de una reunión en Fortín Olmos para analizar la situación hídrica de la región. Advirtieron sobre la necesidad de avanzar con obras pendientes, mejorar la coordinación institucional y facilitar el acceso a la emergencia agropecuaria ante los pronósticos que anticipan un fenómeno El Niño de fuerte intensidad.