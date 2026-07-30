La posibilidad de que un fenómeno El Niño de fuerte intensidad vuelva a impactar sobre el norte santafesino encendió una vez más las alarmas entre productores, dirigentes rurales e instituciones de la región. Con ese escenario como principal preocupación, el Comité de Cuencas convocó a una reunión en el Salón Parroquial de Fortín Olmos para analizar la situación hídrica actual y coordinar acciones preventivas que permitan reducir el impacto de eventuales excesos de precipitaciones.
Productores del norte santafesino reclaman obras urgentes ante la posible llegada de un fuerte El Niño
Representantes del Comité de Cuencas, productores, dirigentes rurales, legisladores y funcionarios participaron de una reunión en Fortín Olmos para analizar la situación hídrica de la región. Advirtieron sobre la necesidad de avanzar con obras pendientes, mejorar la coordinación institucional y facilitar el acceso a la emergencia agropecuaria ante los pronósticos que anticipan un fenómeno El Niño de fuerte intensidad.
Con ese escenario como principal preocupación, el Comité de Cuencas convocó a una reunión en el Salón Parroquial de Fortín Olmos para analizar la situación hídrica actual y coordinar acciones preventivas que permitan reducir el impacto de eventuales excesos de precipitaciones.
El encuentro fue encabezado por el presidente del Comité de Cuencas, Santiago Laplacette, junto a integrantes de la comisión directiva. También participaron productores rurales de Fortín Olmos y de distintos puntos del departamento Vera, representantes de la Sociedad Rural de Vera, funcionarios provinciales y legisladores.
Obras pendientes y preocupación por el escenario climático
Uno de los principales expositores fue el productor Alberto Padoán, quien realizó un repaso de las obras hídricas que permanecen inconclusas en la región y advirtió sobre la incertidumbre que existe entre los productores respecto de las intervenciones previstas para afrontar un nuevo período de abundantes lluvias.
Durante su intervención expresó la preocupación del sector por la falta de información sobre el estado de los proyectos y las acciones de prevención, al tiempo que señaló que la comunicación con el gobierno comunal de Fortín Olmos no atraviesa su mejor momento, situación que, según indicó, dificulta la posibilidad de transmitir de manera directa las demandas del sector productivo.
También manifestó la necesidad de contar con mayor presencia de funcionarios provinciales que puedan brindar precisiones acerca del cronograma de obras hidráulicas previstas para una región históricamente afectada por los excesos hídricos.
En la misma línea, Laplacette remarcó que el objetivo del Comité de Cuencas es fortalecer el trabajo conjunto con todos los actores involucrados.
"No estamos en contra de Acevedo; muy por el contrario, queremos trabajar en conjunto con él", afirmó el dirigente, quien sostuvo que la coordinación entre la comuna, los organismos provinciales y las instituciones locales será clave para anticiparse a los efectos de un eventual evento climático extremo.
Reclamos por la emergencia agropecuaria y el diálogo institucional
Otro de los temas que concentró buena parte del debate fue la dificultad que enfrentan numerosos productores de los Bajos Submeridionales para acceder al certificado de emergencia agropecuaria.
Según expusieron durante la reunión, quienes deben realizar el trámite en Calchaquí encuentran un procedimiento complejo y excesivamente burocrático, lo que demora el acceso a una herramienta considerada indispensable para afrontar las pérdidas derivadas de los fenómenos climáticos.
A lo largo del encuentro, los productores describieron además las distintas problemáticas que afectan a cada establecimiento rural, entre ellas el deterioro de los caminos, los inconvenientes para el escurrimiento de las aguas, la falta de mantenimiento de la infraestructura hídrica y la necesidad de respuestas más ágiles por parte de los distintos niveles del Estado.
Como resultado de la reunión, los asistentes acordaron impulsar una convocatoria formal a autoridades comunales, provinciales y organismos competentes para avanzar en una agenda de trabajo que permita canalizar los reclamos y definir prioridades para la región.
El desafío de planificar más allá de la emergencia
El diputado provincial Sergio Rojas también participó del encuentro y consideró que la reunión fue "muy positiva", al tiempo que ratificó su acompañamiento a los productores de los Bajos Submeridionales y de la Cuña Boscosa.
El legislador sostuvo que resulta necesario abandonar la lógica de actuar únicamente cuando se producen las emergencias y avanzar hacia políticas de largo plazo.
"No podemos estar en cada emergencia hablando de lo mismo; debemos pensar también en el mediano y largo plazo. Hoy tenemos un Plan Director consensuado entre Chaco y Santiago del Estero, del que el Gobierno nacional lamentablemente decidió retirarse, pero sin dudas constituye una hoja de ruta sobre las obras que deben realizarse en los Bajos", expresó.
La reunión dejó como principal conclusión la necesidad de fortalecer el trabajo institucional entre productores, entidades rurales, comunas y gobiernos provincial y nacional para anticiparse a un escenario climático que podría volver a poner a prueba la infraestructura de una de las regiones más vulnerables de la provincia.
Desde la Sociedad Rural de Vera también se insistió en consolidar una agenda común que priorice la ejecución de obras hídricas, el mantenimiento de la red vial rural, la agilización de los mecanismos de asistencia para los productores y la construcción de canales permanentes de diálogo que permitan actuar de manera preventiva frente a futuros eventos climáticos.