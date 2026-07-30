Santa Clara de Buena Vista se prepara para una jornada diferente, donde la imaginación y el trabajo en familia serán los protagonistas.
Barriletes, creatividad y encuentro familiar: llega el programa "Volando Alto" a Santa Clara de Buena Vista
El próximo sábado 8 de agosto, el Predio de la Iglesia será escenario de "Volando Alto", una propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino junto al Área de Cultura de la Comuna de Santa Clara de Buena Vista. La actividad invita a niños, jóvenes y adultos a construir artesanalmente sus propios barriletes y compartir una tarde de creatividad, juegos y encuentro comunitario.
El próximo sábado 8 de agosto, desde las 14.30, el Predio de la Iglesia recibirá una nueva edición de "Volando Alto", una convocatoria provincial que busca recuperar una de las tradiciones más emblemáticas de la infancia: construir y remontar barriletes.
La iniciativa es organizada por el Ente Cultural Santafesino junto al Área de Cultura de la Comuna de Santa Clara de Buena Vista, con el objetivo de generar un espacio de integración, creatividad y disfrute al aire libre para vecinos de todas las edades.
Creatividad que vuela
La propuesta invita a cada participante a confeccionar artesanalmente su propio barrilete, utilizando materiales, colores y diseños que reflejen su creatividad e identidad. Más allá de la competencia o la destreza para hacerlo volar, el espíritu de la actividad apunta a compartir el proceso de creación y disfrutar del resultado en comunidad.
Una vez finalizada la construcción, llegará el momento más esperado de la jornada: elevar los barriletes y llenar el cielo de Santa Clara de Buena Vista con una explosión de colores, en una postal que promete reunir a familias, amigos y vecinos.
Una propuesta para fortalecer los vínculos
"Volando Alto" forma parte de las acciones culturales que promueven el encuentro intergeneracional y la recuperación de juegos tradicionales, incentivando la participación activa de niños, jóvenes y adultos.
La convocatoria es abierta a toda la comunidad y busca convertir una simple tarde de agosto en una experiencia compartida, donde la creatividad, la convivencia y el disfrute al aire libre sean los grandes protagonistas.
Con esta iniciativa, Santa Clara de Buena Vista vuelve a apostar por actividades culturales que fortalecen el sentido de pertenencia y ofrecen espacios de recreación para toda la familia, invitando a vivir una jornada diferente bajo un cielo repleto de barriletes y colores.