El próximo fin de semana

Barriletes, creatividad y encuentro familiar: llega el programa "Volando Alto" a Santa Clara de Buena Vista

El próximo sábado 8 de agosto, el Predio de la Iglesia será escenario de "Volando Alto", una propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino junto al Área de Cultura de la Comuna de Santa Clara de Buena Vista. La actividad invita a niños, jóvenes y adultos a construir artesanalmente sus propios barriletes y compartir una tarde de creatividad, juegos y encuentro comunitario.