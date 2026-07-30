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Matilde avanza con la transformación del Boulevard San Martín

La obra de remodelación del Boulevard San Martín continúa avanzando en la localidad de Matilde y ya alcanzó un 65 % de ejecución. Los trabajos, financiados a través del Programa Obras Urbanas del Gobierno de Santa Fe, transitan la etapa final del hormigonado y forman parte de un proyecto destinado a mejorar la infraestructura vial, la seguridad y los espacios públicos.

El Boulevard San Martín constituye uno de los principales ejes de circulación de MatildeEl Boulevard San Martín constituye uno de los principales ejes de circulación de Matilde
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La localidad de Matilde continúa ejecutando una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años con el avance de la remodelación del Boulevard San Martín, una obra que ya alcanzó el 65 % de ejecución y que actualmente transita la etapa final del hormigonado.

El Boulevard San Martín constituye uno de los principales ejes de circulación de MatildeEl Boulevard San Martín constituye uno de los principales ejes de circulación de Matilde

Los trabajos forman parte del Programa Obras Urbanas, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y representan una inversión destinada a mejorar la infraestructura vial y consolidar uno de los principales corredores de la localidad.

Una obra estratégica para el crecimiento urbano

El proyecto busca modernizar el Boulevard San Martín, dotándolo de mejores condiciones de transitabilidad, mayor seguridad para peatones y conductores, y una infraestructura acorde al crecimiento que viene experimentando la localidad.

El Boulevard San Martín constituye uno de los principales ejes de circulación de MatildeEl Boulevard San Martín constituye uno de los principales ejes de circulación de Matilde

Desde la administración comunal destacaron que la intervención constituye una de las obras más relevantes para el desarrollo urbano de Matilde, ya que permitirá revalorizar un sector central del pueblo y mejorar la conectividad entre distintos puntos de la comunidad.

Además de optimizar la circulación, la renovación del boulevard apunta a generar un espacio público más ordenado, accesible y funcional para los vecinos.

En la etapa final del hormigonado

Con un avance del 65 %, la obra ingresó en una de sus instancias decisivas, marcada por la ejecución de los últimos tramos de hormigón.

Una vez concluida esta etapa, restarán las tareas complementarias y de terminación que permitirán habilitar progresivamente el nuevo boulevard.

El desarrollo de la obra se enmarca en un plan de mejoras urbanas que busca renovar la infraestructura vial y adecuarla a las necesidades actuales de la localidad.

Infraestructura para una localidad en desarrollo

El Boulevard San Martín constituye uno de los principales ejes de circulación de Matilde, por lo que su remodelación tendrá un impacto directo tanto en la movilidad cotidiana como en la imagen urbana de la comunidad.

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Desde la Comuna señalaron que este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer la infraestructura local y acompañan el crecimiento de la localidad, generando mejores condiciones para la circulación, la seguridad vial y el uso de los espacios públicos.

Asimismo, remarcaron que la continuidad de este tipo de proyectos responde a una planificación orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante obras de infraestructura que favorezcan el desarrollo urbano y preparen a Matilde para los desafíos de los próximos años.

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Con el avance sostenido de los trabajos, la remodelación del Boulevard San Martín se perfila como una de las obras más significativas de la actual etapa de desarrollo de la localidad, aportando una infraestructura moderna y renovada para toda la comunidad.

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