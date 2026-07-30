Renuevan el casco histórico

Matilde avanza con la transformación del Boulevard San Martín

La obra de remodelación del Boulevard San Martín continúa avanzando en la localidad de Matilde y ya alcanzó un 65 % de ejecución. Los trabajos, financiados a través del Programa Obras Urbanas del Gobierno de Santa Fe, transitan la etapa final del hormigonado y forman parte de un proyecto destinado a mejorar la infraestructura vial, la seguridad y los espacios públicos.