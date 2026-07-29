La Municipalidad de Sunchales puso en marcha el relevamiento del patrimonio histórico de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, una iniciativa destinada a registrar, documentar y analizar las piezas que integran el acervo histórico de una de las instituciones más representativas de la ciudad.
Sunchales inició el relevamiento del patrimonio histórico que conserva SanCor
El municipio comenzó un relevamiento del patrimonio histórico que conserva SanCor en su Casa Central. La iniciativa apunta a registrar, analizar y preservar objetos, documentos y materiales que forman parte de la historia de la cooperativa y del desarrollo económico, social y cooperativo de Sunchales.
Como primera actividad se realizó una recorrida por el museo ubicado en la Casa Central de la cooperativa, donde personal municipal y representantes de la entidad observaron el estado de conservación de los distintos elementos que integran la colección histórica.
Durante la visita se constató que el patrimonio se encuentra en buenas condiciones de conservación, lo que permitirá avanzar con las próximas etapas del trabajo de registro y documentación.
Un trabajo conjunto para resguardar la memoria
El relevamiento constituye el punto de partida de una tarea que buscará identificar, catalogar y analizar los objetos, documentos, fotografías y otros materiales que reflejan la evolución de SanCor y su estrecha relación con la historia de Sunchales.
Desde el municipio señalaron que el objetivo es preservar la memoria institucional y el legado cooperativo de la ciudad, promoviendo además la puesta en valor de un patrimonio que forma parte de la identidad local y que podrá ser consultado y conocido por las futuras generaciones.
Durante la jornada participaron integrantes de la cooperativa, quienes acompañaron el recorrido y brindaron información sobre el material conservado. Desde el Ejecutivo municipal agradecieron especialmente la colaboración de la coadministradora Lucila I. Prono y de Ignacio Pacheco, por la sindicatura, quienes facilitaron el acceso al museo y acompañaron las tareas desarrolladas.
SanCor, una institución ligada a la historia de Sunchales
Fundada en 1938 por productores tamberos de Santa Fe y Córdoba, SanCor tuvo en Sunchales el epicentro de su crecimiento y consolidación. Durante décadas se convirtió en una de las principales cooperativas lácteas de la Argentina y en un actor determinante para el desarrollo económico, social y productivo de la región.
Su museo conserva documentos, fotografías, mobiliario, maquinaria, reconocimientos y diversos objetos que testimonian la evolución de la cooperativa y del movimiento cooperativo argentino.
El relevamiento iniciado por el municipio busca generar un registro actualizado de ese patrimonio y sentar las bases para futuras acciones de conservación y puesta en valor, entendiendo que se trata de un legado que trasciende a la institución y constituye una parte significativa de la historia de Sunchales y de la producción lechera nacional.