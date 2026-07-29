Departamento Castellanos

Sunchales inició el relevamiento del patrimonio histórico que conserva SanCor

El municipio comenzó un relevamiento del patrimonio histórico que conserva SanCor en su Casa Central. La iniciativa apunta a registrar, analizar y preservar objetos, documentos y materiales que forman parte de la historia de la cooperativa y del desarrollo económico, social y cooperativo de Sunchales.