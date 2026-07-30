El próximo domingo 9 de agosto, Humboldt volverá a celebrar el Día de las Infancias con una propuesta gratuita destinada a reunir a vecinos de todas las edades en una jornada llena de entretenimiento y momentos para disfrutar en familia.
Humboldt: el Circuito Aeróbico será escenario de una tarde repleta de diversión por el Día del Niño
La comunidad de Humboldt se prepara para celebrar el Día de las Infancias el próximo domingo 9 de agosto con una amplia propuesta de actividades recreativas, culturales y deportivas. La cita será desde las 14.30 en el Circuito Aeróbico, donde niños, niñas y familias podrán compartir una tarde pensada para el juego, el encuentro y la diversión.
Las actividades comenzarán a las 14.30 en el Circuito Aeróbico, espacio que se transformará en un gran punto de encuentro con múltiples propuestas recreativas, culturales y educativas pensadas especialmente para los más pequeños.
Juegos, música y muchas actividades
Durante toda la tarde, los asistentes podrán recorrer diferentes estaciones recreativas, disfrutar de los tradicionales castillos inflables, participar de experiencias de ciencia divertida, visitar la biblioteca, compartir una ronda folklórica y realizar un paseo en colectivo, entre otras propuestas organizadas para fomentar el juego, la creatividad y la participación.
Uno de los momentos más esperados será la presentación de "La Banda de los Papafritas", que ofrecerá un espectáculo infantil con música, humor y entretenimiento para toda la familia.
Además, la organización anticipó que habrá varias sorpresas preparadas para completar una jornada que busca convertirse en un espacio de encuentro para toda la comunidad.
Una celebración para crear recuerdos
Desde el Ejecutivo local destacaron que la iniciativa busca poner en valor el derecho de las infancias al juego, al disfrute y a la recreación, promoviendo espacios donde niños y niñas puedan compartir experiencias junto a sus familias y amigos.
Por ello, invitaron a los vecinos a acercarse con mate, reposeras o sillones, para disfrutar cómodamente de una tarde al aire libre que promete combinar diversión, aprendizaje y espectáculos en un ambiente pensado para crear recuerdos inolvidables.
La convocatoria es abierta a toda la comunidad y se espera una importante participación de familias de Humboldt y de la región en una nueva edición de una celebración que cada año reúne a cientos de personas.