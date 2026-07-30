En agosto

Humboldt: el Circuito Aeróbico será escenario de una tarde repleta de diversión por el Día del Niño

La comunidad de Humboldt se prepara para celebrar el Día de las Infancias el próximo domingo 9 de agosto con una amplia propuesta de actividades recreativas, culturales y deportivas. La cita será desde las 14.30 en el Circuito Aeróbico, donde niños, niñas y familias podrán compartir una tarde pensada para el juego, el encuentro y la diversión.