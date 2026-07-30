Departamento Las Colonias

La Escuela "José de San Martín" de Nuevo Torino ampliará su infraestructura con una nueva aula

La Escuela N.º 336 "José de San Martín" de Nuevo Torino será una de las instituciones beneficiadas con la construcción de nuevas aulas anunciada por el Gobierno de Santa Fe. La obra permitirá ampliar la infraestructura educativa y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.