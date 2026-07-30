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La Escuela "José de San Martín" de Nuevo Torino ampliará su infraestructura con una nueva aula

La Escuela N.º 336 "José de San Martín" de Nuevo Torino será una de las instituciones beneficiadas con la construcción de nuevas aulas anunciada por el Gobierno de Santa Fe. La obra permitirá ampliar la infraestructura educativa y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

La inversión forma parte de un plan impulsado por el Gobierno provincialLa inversión forma parte de un plan impulsado por el Gobierno provincial
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La localidad de Nuevo Torino recibió una importante noticia para su comunidad educativa luego de que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunciara la construcción de nuevas aulas en distintos establecimientos escolares del territorio santafesino. Entre las instituciones alcanzadas por la iniciativa se encuentra la Escuela N.º 336 “José de San Martín”. Referenciageográfica

El anuncio se realizó durante un acto encabezado por autoridades provinciales, del que participaron representantes de las escuelas beneficiadas. En representación de la institución de Nuevo Torino asistió su directora, Sonia Grosso, quien acompañó la presentación de este programa de fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Anuncio provincial para fortalecer la educación

La nueva aula permitirá ampliar los espacios disponibles en la Escuela N.º 336, respondiendo a las necesidades de la comunidad educativa y generando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

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La inversión forma parte de un plan impulsado por el Gobierno provincial destinado a mejorar la infraestructura escolar en distintos puntos de Santa Fe, con el objetivo de brindar espacios más adecuados para alumnos, docentes y asistentes escolares.

Nuevo Torino estuvo representado en el acto oficial

La presencia de la directora Sonia Grosso en el acto simbolizó la participación de la comunidad educativa de Nuevo Torino en este importante anuncio, que representa un paso más en el fortalecimiento de la institución.

Desde la localidad destacaron la importancia de la obra, que contribuirá a mejorar la capacidad edilicia de la escuela y acompañará el crecimiento de la matrícula y las actividades educativas.

Autoridades locales celebraron la decisión de incorporar una nueva aula a la Escuela N.º 336 “José de San Martín”, al considerar que la inversión permitirá optimizar los espacios de enseñanza y continuar fortaleciendo el trabajo que diariamente llevan adelante docentes y asistentes escolares.

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Asimismo, remarcaron que este tipo de obras representa una apuesta al futuro de la educación pública, generando mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y acompañando el compromiso de toda la comunidad educativa con la formación de las nuevas generaciones.

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