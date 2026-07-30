Un importante desmoronamiento de piedras sobre la calzada obligó a Vialidad Nacional a disponer el corte total de la Ruta Nacional 40, en el tramo conocido como el Camino de los Siete Lagos, en la provincia de Neuquén.
Corte total en la Ruta 40: un derrumbe de piedras bloqueó el Camino de los Siete Lagos
Vialidad Nacional realiza tareas de despeje tras el desprendimiento y evalúa las condiciones del sector para determinar cuándo podrá restablecerse la circulación.
El organismo informó que la interrupción de la circulación vehicular se mantendrá por tiempo indeterminado debido a la inestabilidad del sector y a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región cordillerana.
Según el comunicado oficial de Vialidad Nacional, el desprendimiento ocurrió en el recorrido comprendido entre San Martín de los Andes y la zona de Catritre. Equipos técnicos y trabajadores del organismo se trasladaron hasta el lugar para comenzar las tareas de remoción de los bloques de piedra y analizar el estado de la ruta antes de habilitar nuevamente el tránsito.
Principal factor del derrumbe
Desde Vialidad Nacional indicaron que las persistentes condiciones meteorológicas en la zona cordillerana fueron uno de los factores determinantes para el desprendimiento de la ladera que terminó afectando la circulación.
El sector presenta características propias de la geografía de montaña, donde durante los meses de invierno suelen registrarse dificultades vinculadas al congelamiento de la calzada, acumulación de nieve y movimientos del terreno.
El Camino de los Siete Lagos es un corredor turístico y vial de gran importancia que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura, y su interrupción genera complicaciones para quienes circulan por uno de los principales recorridos de la provincia.
Recomiendaciones
Mientras avanzan las tareas de despeje y evaluación del área afectada, los organismos de seguridad vial y Defensa Civil solicitaron a conductores y turistas evitar desplazamientos por corredores cercanos durante la noche y la madrugada.
Las autoridades señalaron que la falta de luz natural durante esos horarios reduce considerablemente la visibilidad y puede aumentar los riesgos en sectores donde se realizan trabajos operativos.
Además, recomendaron realizar viajes únicamente en casos de extrema necesidad, respetar las velocidades preventivas y seguir las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Hasta el momento, el corte continuará vigente hasta que los equipos técnicos determinen que existen condiciones seguras para restablecer la circulación.