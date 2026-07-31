En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa en Santa Fe este viernes 31 de julio

En menos de cinco minutos, todo lo que necesitás conocer para organizar tu jornada: cómo estará el tiempo, qué calles tienen restricciones, dónde habrá cortes de energía y qué tener en cuenta si vas a circular por las rutas de la región.