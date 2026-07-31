La jornada de este viernes 31 de julio tendrá varios puntos a tener en cuenta antes de salir de casa. El principal es el tiempo: la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada cálida para esta época del año, con una máxima prevista de 28°C, pero con condiciones de inestabilidad que aumentarán durante el día.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa en Santa Fe este viernes 31 de julio
En menos de cinco minutos, todo lo que necesitás conocer para organizar tu jornada: cómo estará el tiempo, qué calles tienen restricciones, dónde habrá cortes de energía y qué tener en cuenta si vas a circular por las rutas de la región.
A esto se suman intervenciones en distintas calles de la ciudad, desvíos de colectivos, obras sobre corredores importantes y cortes programados de energía en distintos sectores de Santa Fe y San José del Rincón.
La recomendación general es simple: si vas a salir, conviene mirar primero el pronóstico y después revisar el recorrido que vas a realizar, especialmente si tenés previsto circular durante la tarde o la noche.
Clima: una jornada cálida que terminará con tormentas
A primera hora, Santa Fe registraba 18,7°C, cielo parcialmente nublado, 91% de humedad, presión de 1003,8 hPa y viento del este a 19 km/h.
Durante la mañana la temperatura continuará subiendo y podría alcanzar los 28°C. Sin embargo, el tiempo irá desmejorando.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
El viento tendrá intensidad moderada a fuerte, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
El momento de mayor inestabilidad llegará hacia la noche. Allí se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 70% y 100%. El viento rotará al sudoeste y las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.
El SMN mantiene además un alerta amarillo por tormentas para el área de Santa Fe. El organismo advierte que algunas tormentas podrían ser fuertes o localmente severas y estar acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, abundante lluvia en períodos cortos e intensa actividad eléctrica.
Se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque pueden ser superados puntualmente.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, aunque no será necesario un abrigo pesado durante la tarde. La mañana comenzará fresca y húmeda, mientras que la temperatura subirá hasta los 28°C. Para la noche, además de la lluvia y las tormentas, habrá un cambio en el viento que marcará el inicio de un descenso térmico.
El fin de semana será considerablemente más fresco: el sábado se esperan 15°C de mínima y 21°C de máxima; el domingo, 11°C y 20°C; y el lunes, 13°C y 18°C.
Tránsito: calles con cortes, reducción de calzada y desvíos
El tránsito presenta este viernes varias intervenciones que pueden modificar los recorridos habituales.
Uno de los puntos que requiere especial atención es Avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, donde se realizan obras de ASSA y trabajos vinculados a un socavón. En la intersección con 25 de Mayo se permite el giro a la derecha sobre General López.
También hay intervenciones programadas en:
Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín, de 8.30 a 11.
9 de Julio entre Gobernador Crespo y Suipacha, de 14.30 a 16.
Luciano Torrent entre Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga, durante distintos horarios.
López y Planes entre Pasaje Irala y Luciano Molinas, de 9.30 a 10.30, en la mano hacia el norte.
También hay reducción de calzada en Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, por obras de ASSA; en Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, por trabajos de bacheo; en Urquiza y Bulevar Pellegrini y en 25 de Mayo y Bulevar Pellegrini, por trabajos de ASSA.
En barrio El Pozo también hay restricciones sobre Alejandro Greca, entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero.
¿Qué pasa con los colectivos?
Las obras obligan a modificar temporalmente los recorridos de varias líneas.
La línea 16 desvía su recorrido por San Jerónimo, 3 de Febrero y 4 de Enero en la zona de Entre Ríos.
En barrio El Pozo se modifican recorridos de las líneas 2 y 9.
Los trabajos de Santiago del Estero también generan cambios para las líneas 2, 4, 13 y 16, mientras que la intervención sobre 9 de Julio afecta los recorridos de las líneas 1, 2, 4, 5 y 18.
Si tenés que atravesar el centro durante los horarios de las obras, lo más conveniente es salir unos minutos antes y evitar las calles intervenidas.
En las rutas provinciales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que, durante la primera actualización de la mañana, se presentaban tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.
En la Autopista Santa Fe-Rosario, sin embargo, hay reducción de calzada entre los kilómetros 118 y 121, a la altura de Desvío Arijón y en sentido hacia Santa Fe, por obras. Se recomienda circular con precaución.
Si vas a viajar por rutas o autopistas, especialmente durante la tarde y noche, tené en cuenta el pronóstico de tormentas y reducí la velocidad ante lluvia o baja visibilidad.
Cortes de luz: barrios y horarios
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este viernes por tareas de mantenimiento y mejoras.
En la ciudad de Santa Fe, los trabajos alcanzan distintos sectores:
8 a 12: Bulevar Gálvez, Alberdi, Mariano Candioti y Calchines.
8 a 12: Los Pinos, Los Paraísos, Los Olmos y Las Margaritas.
8 a 12: Reconquista, R. Tacca, Vera Mujica y Oroño.
8.30 a 10.30: Castelli, Espora, Gaboto y avenida Peñaloza.
8.30 a 12.30: Nuestra Señora de Guadalupe, entre Ruta Nacional 168 y San Francisco de Asís.
9 a 13: Cristo Obrero, Las Piedras, Naciones Unidas y Atilio Rosso.
9 a 13: Iturraspe, De La Salle, Grandoli y Lehmann.
9.30 a 11.30: Gorriti, Menchaca, Berutti y Bernard.
11 a 13: Menchaca, Larguía, Estado de Israel y Espora.
11.30 a 13.30: Los Algarrobos, Los Zorzales, Los Alisos y Las Encinas.
En San José del Rincón, habrá un corte de 9 a 13 en el sector comprendido por Gamboa, Ubajay, Busaniche y el terraplén Este.
La EPE advierte que los trabajos programados pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas no permiten realizarlos.
ANSES: qué pagos están habilitados este viernes
El calendario de ANSES para este viernes 31 de julio contempla el cierre de algunos períodos de pago específicos.
De acuerdo con la información disponible, están vigentes las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a nacimiento, matrimonio y adopción, para todas las terminaciones de DNI dentro del período establecido.
También continúa el período de cobro de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, para todas las terminaciones de documento.
Además, se encuentra disponible dentro del plazo correspondiente la Asignación por Maternidad.
Para este viernes no se consignan pagos generales de jubilaciones ni de AUH dentro del calendario informado para esta fecha.
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El pronóstico no es el único dato a tener en cuenta. La ciudad tendrá durante este viernes diferentes obras y restricciones que pueden modificar los tiempos habituales de traslado.
Además, El Litoral informó que el municipio mantiene los controles vinculados al funcionamiento de las aplicaciones de viajes y que se otorgan turnos especiales para quienes buscan regularizar su situación.
En materia energética, la EPE cuenta con canales oficiales para consultar cortes y realizar reclamos técnicos. La empresa mantiene habilitado el número 0800 777 4444 para reclamos técnicos en el área Santa Fe, Rosario y Rafaela.
✅ Antes de salir de casa: el checklist del viernes
Antes de cerrar la puerta, repasá:
Clima: hay alerta amarillo por tormentas y el mayor riesgo está previsto para la noche.
Tránsito: hay varias calles cortadas o con reducción de calzada.
Rutas: la Autopista Santa Fe-Rosario presenta una reducción por obras entre los km 118 y 121.
Colectivos: varias líneas modifican sus recorridos por intervenciones urbanas.
Luz: hay cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Rincón.
Agua: hay trabajos de ASSA que afectan calles y circulación.
ANSES: continúan pagos correspondientes a asignaciones específicas.
PAMI: verificar previamente turnos y prestaciones.
Qué llevar: paraguas o piloto si vas a permanecer fuera durante la tarde y la noche; también conviene tener abrigo para el descenso de temperatura.
Qué evitar: circular durante una tormenta fuerte si no es imprescindible, especialmente en calles anegadas o sectores con árboles y cartelería.
Recomendación del día: organizá los traslados más importantes durante la mañana o primeras horas de la tarde y evitá dejar viajes innecesarios para la noche, cuando el SMN prevé las condiciones más adversas.