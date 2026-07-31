Por estos días, el paisaje de la Costanera Oeste santafesina comienza a mostrar cada vez con mayor claridad cómo será el nuevo paseo de la Avenida de los 7 Jefes. Tras una recorrida realizada por El Litoral, el avance de la obra permite afirmar que el proyecto de remodelación a lo largo de 10 cuadras, ingresó en su recta final: este mes alcanzaría aproximadamente el 90% de ejecución, de acuerdo a la información de la empresa contratista. Se estima concluir los trabajos "gruesos" entre mediados y fines de agosto y luego continuar con trabajos menores.
La obra del paseo central de avenida de los 7 Jefes entra en la recta final
El nuevo cantero ya deja entrever la fisonomía que tendrá el espacio público ubicado en la Costanera santafesina cuando, en las próximas semanas, desaparezcan los cercos y el corredor quede completamente habilitado. Hoy, ya los santafesinos disfrutan al menos 5 cuadras terminadas.
Las transformaciones ya son visibles a lo largo de varias cuadras. En el extremo norte, desde Juan de Campillo hasta la rotonda del Faro, hace rato que el paseo está terminado y que comenzó a ser apropiado por los vecinos. Las nuevas baldosas ya fueron colocadas, también los bancos y la nueva iluminación.
En tanto, los juegos infantiles reciben a los más chicos, mientras que los nuevos bancos son aprovechados por quienes eligen ese arbolado paseo de la Costanera para descansar o compartir unos mates. En los canteros ya aparecen flores y plantas, aunque otra forestación con especies definidas por el municipio serán colocadas una vez que se completen los frentes de obra.
Desde Juan del Campillo hacia el sur, la postal cambia y el cerco de obra marca que esas cuadras aun están en plena ejecución. Ahora, los trabajos se concentran -a ritmo vertiginoso- en el codo donde está el Monumento al Brigadier López. Allí, las tareas avanzan a buen ritmo y el nuevo diseño urbano comienza a tomar forma.
La misma imagen se repite sobre la continuación, en la zona que marca la intersección de Castellanos -entre 7 Jefes y Grand Bourg-. Desapareció el tramo de calle que durante años fue utilizado como espacio de estacionamiento y ahora dio lugar a un amplio sector peatonal y de verde que aun resta parquizar, pero está casi terminado.
A buen ritmo
Dentro del área que sigue siendo intervenida conviven distintos frentes de trabajo: en algunas cuadras el nuevo piso ya está completamente colocado, mientras que en otras todavía resta instalar las baldosas. A un costado esperan pilas de materiales, bancos listos para ser montados y maquinaria pesada que acompaña el ritmo de los obreros.
Uno de los elementos distintivos del paseo serán las dos fuentes previstas en el proyecto. Una de ellas presenta un importante grado de avance y ya deja ver su diseño contemporáneo en hormigón. La segunda todavía no comenzó a ejecutarse.
Apertura de calles
Mientras tanto, algunos sectores ya funcionan como anticipo del futuro paseo. Los nuevos cruces vehiculares abiertos -calles Chacabuco, Iturraspe y Juan del Campillo- ya son utilizados por los vehículos.
Durante la recorrida, Lucas Delgado, jefe de obra de la firma Dragados Santa Fe SA, confirmó que el avance mensual alcanzará, este mes de julio, "a aproximadamente el 90%". Y señaló que el objetivo es finalizar los trabajos “gruesos” entre mediados y fines de agosto.
Desde el aire, se aprecia el diseño de baldosas del nuevo paseo, donde los distintos tonos conforman figuras en una especie de damero que acompaña todo el recorrido.
Las obras también dejaron algunas sorpresas. Según explicaron desde la empresa, uno de los hallazgos más llamativos apareció al remover algunos sectores del antiguo cantero: debajo de ellos permanecía oculto un viejo pavimento asfáltico, remanente de intervenciones realizadas décadas atrás. Ese material debió ser retirado antes de continuar con la construcción del nuevo paseo.
Una obra integral
El Paseo de los 7 Jefes constituye una de las principales intervenciones urbanas que se ejecutan en la ciudad de Santa Fe en el marco del Acuerdo Capital. El proyecto contempla la ampliación del espacio peatonal mediante nuevos senderos, sectores de permanencia, áreas de juegos, mobiliario urbano, iluminación, forestación, fuentes ornamentales y cruces seguros para peatones, integrando el corredor costero desde el Monumento al Brigadier Estanislao López hacia el sur.
La obra es ejecutada por la empresa adjudicataria del proyecto con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, mientras que la Municipalidad de Santa Fe interviene en aspectos vinculados con la circulación vehicular, la señalética y la incorporación del equipamiento urbano y la vegetación una vez finalizada la etapa constructiva.
En etapas posteriores también se construirán los denominados "manda peatones" para facilitar el cruce seguro de la avenida.