Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada
En Autopista Santa Fe - Rosario: desde el KM 92 a KM 97, altura de San Fabian - Sentido a Rosario
Desde el KM 132 a KM 133, altura de Sauce Viejo - Sentido a Santa Fe
Rutas y accesos de Santa Fe
En RN A012: corte total en la intersección con RN 34
Continúa el corte total en la intersección de la RN A012 con la RN 34, implementado por las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Se encuentran habilitados desvíos para vehículos livianos:
Vecinos del barrio ubicado al norte de la A012: acceso por el camino alternativo paralelo a la ruta.
Vecinos del barrio ubicado al sur: ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la A012.
Para el tránsito pesado, el acceso al Parque Industrial de Roldán se realiza únicamente por A012 y RN 1V 09. Está prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal vial.
RN 11 – Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúa operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA, en la cabecera santafesina, debido a los trabajos vinculados con la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En ese sector, la mano que habitualmente circula hacia Santa Fe funciona en doble sentido durante unos 200 metros aproximadamente.
Se recomienda extremar la precaución y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, quienes se dirijan entre Santa Fe y Santo Tomé pueden optar por la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras en rutas provinciales
Continúan trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y obras sobre puentes en distintos puntos del territorio provincial.
Entre las principales intervenciones se encuentran:
Pavimentación: rutas 10-s, 31, 91, 2, Circunvalación de Venado Tuerto, 96 Etapa 1 y 7-s.
Repavimentación: rutas 10, 21, 13, 23, 39, 1, 5, 6 y 41-s.
Rotondas: se ejecutan trabajos en distintos puntos de los departamentos General López, Las Colonias, Rosario, San Martín, San Cristóbal y La Capital.
Puentes: continúan obras en las rutas 98-s, 4, 39 y 32, además de los trabajos correspondientes al nuevo puente carretero sobre la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé y la Tercera Vía Reconquista-Avellaneda.
Peligroso cruce
En Alem y Tucumán se encuentran los semáforos en intermitente
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín (08.30 -11.00 hs)
9 de Julio entre Gob. Crespo y Suipacha (14.30 16.00 hs)
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (07.00 -16.00 hs)
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (16.00 - 07.00 hs)
Av. López y Planes entre Pasaje Irala y Luciano Molinas (09.30 - 10.30 hs) mano hacia el norte
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Santiago del Estero entre San Jerónimo y San Martín (08.30 -11.00 hs)
Línea 2 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de julio – Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual.-
Línea 4 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de julio – Suipacha - Rivadavia a recorrido habitual.
Líneas 13 y 16 (vuelta): de recorrido habitual por calle Santiago del Estero - San Jerónimo- Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual.
Zona afectada: 9 de Julio entre Gob. Crespo y Suipacha (14.30 16.00 hs)
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 9 de Julio – Gob. Crespo - 4 de Enero - Suipacha – 9 de Julio a recorrido habitual.
LÍNEAS 1- 4 - 5 (vuelta): De recorrido por calle 9 de Julio - Gob. Crespo - 4 de Enero - Suipacha – 9 de Julio a recorrido habitual.
LÍNEA 18 (vuelta): De recorrido por calle 9 de Julio - Gob. Crespo - 4 de Enero - Suipacha – 9 de Julio a recorrido habitual.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad