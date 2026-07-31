En pleno corazón de la época invernal, este viernes 31 de julio registró marcas térmicas insólitas en gran parte de la Argentina. De acuerdo con el ranking oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 15:00 horas, tres localidades santafesinas —Reconquista, Ceres y Sauce Viejo— se ubicaron entre las diez áreas con temperaturas más elevadas del territorio nacional, en una jornada donde además se mantienen las alertas meteorológicas por inestabilidad y la llegada de "El Niño".
Verano en pleno invierno: tres ciudades santafesinas entraron al top 10 de las más calurosas del país
En una jornada insólita para el invierno, Reconquista, Ceres y Sauce Viejo destacaron por sus altas temperaturas, mientras "El Niño" comienza a hacerse sentir en la región.
Un mapa nacional dominado por el calor primaveral y sofocante
La jornada de este último día de julio ofreció postales atípicas para la época. A las 15:00 horas, el ranking térmico nacional del SMN estuvo encabezado por Las Lomitas, en la provincia de Formosa, con una marca de 35°C. La ciudad salteña de Tartagal ocupó el segundo lugar con 33,6°C, seguida por las chaqueñas Presidencia Roque Sáenz Peña (32,9°C con una sensación térmica de 33,8°C) y Resistencia (32,5°C y 33,5°C de sensación térmica).
El panorama evidenció una irrupción de aire cálido sobre la región centro y norte del país que elevó sensiblemente los termómetros, generando un escenario más propio del verano que de los días fríos habituales de esta estación.
Las tres localidades de Santa Fe en el "Top 10"
La provincia de Santa Fe tuvo un fuerte protagonismo en el mapa del calor invernal, aportando tres referentes al ranking nacional de las diez ciudades más calurosas:
- Reconquista (5° lugar): registró 31,8°C de temperatura y una sensación térmica que trepó a los 33,5°C (humedad del 51%).
- Ceres (8° lugar): alcanzó los 31°C con una sensación térmica de 33,8°C (humedad del 56%).
- Sauce Viejo (10° lugar): marcó 30,1°C y una sensación térmica de 31,6°C (humedad del 58%).
Este fenómeno afectó tanto al norte santafesino como a la zona centro y metropolitana, donde los vecinos vivieron una tarde marcada por prendas livianas y elevada humedad relativa.
Alerta meteorológica y el regreso confirmado de "El Niño"
Pese al calor sofocante de la tarde, la situación meteorológica dista de ser estable. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas de variada intensidad para la provincia de Santa Fe. Los avisos preventivos señalan la posibilidad de tormentas localmente fuertes acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
En la capital provincial y zonas aledañas se dispusieron operativos preventivos de monitoreo e higiene urbana ante la previsión de precipitaciones intensas que podrían superar acumulados de 30 a 50 milímetros. Asimismo, estas condiciones térmicas y de humedad se enmarcan en el inicio del fenómeno climático de "El Niño", ratificado oficialmente por los organismos especializados, cuya fase cálida mantendrá altos niveles de inestabilidad climática durante el trimestre en curso.
El marcado contraste térmico vivido este viernes anticipa un inminente cambio de tiempo con la entrada de aire más fresco hacia el fin de semana. No obstante, las elevadas temperaturas de este 31 de julio vuelven a poner de relieve la creciente variabilidad del clima regional y la necesidad de sostener los monitoreos en un contexto atravesado por la llegada del fenómeno "El Niño".