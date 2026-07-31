Un violento accidente con consecuencias fatales se registró este viernes en el kilómetro 63 de la autopista Rosario - Santa Fe, a la altura de la localidad de Monje, en medio de un severo temporal de lluvia y tormenta que afectaba a toda la región del cordón industrial y el centro provincial.
Un camión cruzó de carril bajo la lluvia, impactó de frente contra un auto y hay dos muertos
El trágico siniestro vial ocurrió a la altura de Monje. La circulación permanece interrumpida mientras hay una sobreviviente con heridas de gravedad.
Un impacto frontal sobre la calzada húmeda
El hecho ocurrió en el sentido de circulación hacia la ciudad de Rosario. Según las primeras informaciones policiales y de los equipos de emergencia, un camión perdió el control, se cruzó de carril e impactó de lleno y de frente contra un automóvil que transitaba en sentido contrario.
A raíz del violento encontronazo, dos ocupantes del vehículo menor perdieron la vida de forma instantánea en el lugar. Las identidades de las víctimas fatales aún no fueron difundidas, a la espera de las notificaciones correspondientes a sus familiares y los peritajes del médico de policía.
Rescate, heridos y operativo vial
Una tercera ocupante del automóvil logró sobrevivir al impacto, aunque quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la estructura. Personal de Bomberos Voluntarios de Barrancas trabajó intensamente en el lugar para efectuar el rescate de la víctima, quien luego fue estabilizada y trasladada de urgencia por una ambulancia del SIES al Hospital de Barrancas. En dicho centro asistencial recibe las primeras atenciones y los profesionales evalúan su derivación a un efector de mayor complejidad debido a la entidad de las lesiones.
Por su parte, el chofer del camión resultó prácticamente ileso y no presentó heridas de consideración, aunque quedó a disposición de la Justicia para los controles de rigor.
Tránsito interrumpido e investigación en curso
En la zona del siniestro montaron un operativo de seguridad vial con la participación de la Policía de Santa Fe, personal de la concesión vial, servicios de emergencias y peritos de la Agencia de Investigación Criminal. La circulación por el sector permanece totalmente interrumpida en la mano a Rosario, por lo que se implementaron desvíos hacia la Ruta Nacional 11.
Las pericias mecánicas y los análisis técnicos buscarán determinar la responsabilidad de los involucrados, considerando las condiciones meteorológicas extremas e intensa acumulación de agua sobre el asfalto al momento del choque como factores clave en la mecánica del hecho.