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Fenómeno El Niño: así es el portal informativo que lanzó la ciudad de Santa Fe

Se trata de una plataforma digital dentro del portal oficial municipal. Sirve para consultar protocolos de actuación, obras en marcha, capacitaciones barrio por barrio y recomendaciones ante contingencias climáticas.

Bajo lluvia. Una moto circula a alta velocidad. El casco, presente. Foto: Flavio RainaBajo lluvia. Una moto circula a alta velocidad. El casco, presente. Foto: Flavio Raina
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La Municipalidad de Santa Fe puso a disposición de toda la comunidad un portal web especializado dedicado íntegramente al seguimiento y prevención del Fenómeno El Niño. Esta herramienta busca centralizar la información sobre las medidas preventivas, las respuestas técnicas frente al riesgo hídrico y las acciones territoriales para que cada vecino conozca de primera mano los protocolos de actuación e infraestructura de la ciudad.

El sitio se encuentra alojado dentro del portal oficial de la Municipalidad de Santa Fe, en el área perteneciente a la Dirección de Gestión de Riesgo. Se puede acceder de forma directa desde aquí.

Comprensión del fenómeno con respaldo científico

El portal explica que El Niño es un fenómeno climático natural que incrementa la probabilidad de precipitaciones frecuentes e intensas en la región. Se enfatiza que el escenario es monitoreado permanentemente mediante datos del NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), lo que permite tomar decisiones de infraestructura basadas en datos rigurosos y no en proyecciones especulativas.

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Sistema de bombeo

El portal incluye un apartado específico donde se explica de manera clara el funcionamiento, mantenimiento y nivel de operatividad de las estaciones de bombeo de la ciudad. A través de este módulo, los vecinos pueden comprender cómo trabaja el sistema de drenaje urbano para evacuar el agua acumulada en los reservorios hacia los cuerpos receptores en momentos de intensas precipitaciones o crecidas de los ríos.

Obras de infraestructura y mantenimiento preventivo

Asimismo, se detallan las tareas de preparación e inversión ejecutadas de manera articulada entre el Municipio, la Provincia de Santa Fe y el Ente Coordinador del Área Metropolitana (ECAM):

Preocupado. Poletti sigue muy de cerca las implicancias que podría tener el fenómeno de El Niño en la ciudad y la región. El jueves podría realizarse una reunión clave por este tema.Preocupado. Poletti sigue muy de cerca las implicancias que podría tener el fenómeno de El Niño en la ciudad y la región.

Inversión histórica: Más de $8.500 millones asignados entre 2024 y 2026 para el mantenimiento y refuerzo del sistema de defensas.

Saneamiento hídrico: Limpieza continua de más de 155 kilómetros de canales a cielo abierto, desagües subterráneos, reservorios y estaciones de bombeo, entre otras acciones.

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Protocolos de actuación en zonas vulnerables

El portal responde dudas clave sobre los sectores habitados fuera del sistema de defensas (aproximadamente 1.300 familias relevadas). Se especifican los umbrales de evacuación según cada zona y las medidas operativas de traslado preventivo que se activan cuando el río Paraná supera la cota de los 5,30 metros.

Programa "Comunidad Preparada" y capacitaciones barriales

A través del sitio se difunde el cronograma de talleres dictados en distintas vecinales para elaborar el Plan de Contingencia Familiar y capacitar a la ciudadanía en protocolos ante emergencias. Los encuentros abarcan barrios como Colastiné Norte, Centenario, Alto Verde, Barranquitas Sur, Villa Las Flores, La Esmeralda y San Lorenzo.

Transparencia y canales de contacto municipal

Además de ofrecer un canal de noticias de obras e intervenciones locales, el portal recuerda los medios directos de atención y reporte:

Con el fenómeno de El Niño consolidado se espera que el río Paraná continúe con un gradual ascenso. Foto: Fernando NicolaCon el fenómeno de El Niño consolidado se espera que el río Paraná continúe con un gradual ascenso. Foto: Fernando Nicola

Atención Ciudadana: 0800 777 5000

Correo electrónico: [email protected]

Sede municipal: Salta 2951, Santa Fe Capital.

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Santa Fe Ciudad
Juan Pablo Poletti
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