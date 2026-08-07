"Territorios que dialogan con el mundo: cooperación, innovación y desarrollo desde el Sur", bajo ese concepto giró la 2º Jornada sobre la Internacionalización de la Provincia de Santa Fe realizada este viernes.
La adaptación climática: un desafío integral para Santa Fe y el sur global
El gobierno santafesino realizó la segunda edición del evento bajo el lema "Territorios que dialogan con el mundo: cooperación, innovación y desarrollo desde el Sur".
La sede del evento a cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales provincial fue el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la capital santafesina, por el cual pasaron unos 20 invitados, entre funcionarios, especialistas y docentes, que tuvieron su espacio a lo largo de cinco paneles.
La apertura estuvo a cargo de Fabián Bastia, ministro de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe, quien, en sintonía con la coyuntura, relacionó de forma casi directa la jornada a las preparaciones por la eventual llegada de El Niño.
Claudio Díaz, Secretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Santa Fe, remarcó el valor de este tipo de encuentros al tratarse de una actualidad que potencia los desafíos de los agentes subnacionales debido a una creciente discrepancia entre los estados y una preponderancia al choque, en contra del “multilateralismo” que se pregona desde su espacio.
El panel central tuvo a Eduardo Poretti, Presidente de la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina; y a Claudio Lutzky, Director Ejecutivo del Programa de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires.
En su exposición, Poretti puso sobre la mesa la importancia de modificar las estrategias de gestión de desastres una vez ocurridos por una postura de prevención absoluta, no sólo en materia de inversión y estructuras, sino también en el foco social a futuro bajo el concepto de “ciudades resilientes”.
Lutzky se encargó de valorizar la necesidad de que la totalidad de los elementos involucrados en las tareas de prevención y/o desarrollo se encuentren alineados en su mayor porcentaje posible. Una de sus definiciones más importantes, indicó que “existen cosas más valiosas que el dinero, pero cuestan mucho”. Allí es donde entran en juego las estrategias políticas, las facilidades legislativas y la propia validación de los entes financieros.
Un trampolín para los desafíos santafesinos
Uno de los objetivos centrales que sustentan la jornada es el de generar un espacio de intercambio entre responsables de políticas públicas, organismos internacionales, academia y actores territoriales
Hay una realidad evidente y es que las pretensiones de la arquitectura global se presentan como un desafío concreto de adaptación para la provincia de Santa Fe y para los territorios del Sur Global.
Cabe destacar que sus pilares son el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: focalizado en el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y el ODS 13 (Acción por el Clima).
Lista de expositores y disertantes
- Fabián Bastia , Ministro de Gobierno e Innovación Pública de la provincia de Santa Fe.
- Claudio Díaz, Secretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Santa Fe.
- Eduardo Poretti, Presidente de la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
- Claudio Lutzky, Director ejecutivo del Programa de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires.
- Enrique Estévez, Ministro de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.
- María Verónica Irizar, Secretaria de Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.
- Felipe Franco, decano Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL.
- Romina Ghirardi, Facultad de Ciencias de la Salud, UCSF.
- Saskia Carusi, Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).
- Ignacio Lorenzo Arana, Biodiversidad y Clima, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
- Gonzalo Sozzo, Director del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral.
- Marcos Escajadillo, Secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la provincia de Santa Fe.
- Nicolás Mijich, Secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe.
- Constanza Schmipp, especialista en gestión de riesgos de desastres, Costa Rica.
- Florencia Mitchell, Gestión Ambiental y Acción Climática, Consejo Federal de Inversiones (CFI).
- Santiago Hardie, Agencia Federal de Emergencias.
- Viviana Zucarelli, Centro de Hidrología y Gestión del Agua, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL.
- María Julia Reyna, directora ejecutiva de ICLEI para Argentina y cono sur.