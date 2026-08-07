La adaptación climática: un desafío integral para Santa Fe y el sur global

Eduardo Poretti, Presidente de la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina; el Claudio Lutzky, Director ejecutivo del Programa de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires; y Enrique Estévez, Ministro de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Crédito: El Litoral