Falta apenas una semana para que San Justo vuelva a convertirse en el principal punto de encuentro de la ganadería santafesina. Del 15 al 18 de agosto, la 82ª Expo Rural – Edición MB Metalúrgica reunirá a productores, cabañeros, empresas, técnicos y compradores de distintos puntos del país en una muestra que, edición tras edición, afianza su protagonismo dentro del calendario agropecuario nacional.
La ganadería santafesina tiene cita en San Justo: comienza la cuenta regresiva para la Expo Rural
Del 15 al 18 de agosto, la ciudad será nuevamente el epicentro de la actividad ganadera provincial con la 82ª Expo Rural. La incorporación de la muestra al calendario nacional de la Asociación Braford Argentina, nuevas inversiones en infraestructura y una fuerte presencia de cabañas consolidan a San Justo como una de las principales plazas ganaderas del país.
Bajo el lema "Una pasión que crece", la exposición no solo exhibirá el potencial productivo del centro-norte provincial, sino que volverá a poner en escena uno de los mayores activos ganaderos de Santa Fe: la genética Braford, una raza que encuentra en San Justo uno de sus principales polos de desarrollo.
San Justo, una plaza cada vez más fuerte para la raza Braford
La gran novedad de esta edición es el reconocimiento otorgado por la Asociación Braford Argentina, que incorporó oficialmente a la Expo Rural de San Justo como Exposición Promocionada, una categoría que la posiciona dentro del circuito nacional de la raza.
La decisión ya comenzó a reflejarse en la respuesta de las cabañas.
Desde la organización destacan un incremento en la cantidad de reproductores inscriptos y el interés de nuevos establecimientos por participar de una muestra que dejó de ser exclusivamente regional para transformarse en una referencia nacional para la raza.
La presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, María Herminia Rabasedas, sostuvo que el reconocimiento representa un paso trascendental para la institución.
"Nos incorpora definitivamente al calendario nacional del Braford y eso se refleja en la cantidad de animales y cabañas que eligieron venir este año", explicó.
La actividad ganadera volverá a ocupar un lugar central con las tradicionales juras de clasificación, los remates de reproductores bovinos, ovinos, caprinos y equinos, además del remate televisado de Rosgan, que volverá a tener a San Justo como una de sus plazas estratégicas.
Una exposición que crece junto al sector productivo
El crecimiento de la muestra también se observa en las inversiones realizadas durante los últimos meses.
La Sociedad Rural inaugurará una nueva pista cubierta de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, especialmente diseñada para el desarrollo de juras y remates, además de incorporar más de un centenar de nuevos bozales, ampliar corrales y mejorar las instalaciones destinadas a los reproductores.
Se trata de una inversión que busca acompañar el crecimiento de la actividad ganadera y brindar mejores condiciones tanto para los expositores como para los compradores.
La concreción del proyecto fue posible mediante un trabajo conjunto entre la Sociedad Rural, el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de San Justo y empresas privadas que acompañan el desarrollo de la muestra.
El respaldo empresarial también vuelve a quedar reflejado en la participación de MB Metalúrgica como Naming Sponsor, Marapé Puma como Combustible Oficial y Lovol, representada por Sabbione, como Tractor Oficial de la exposición.
Mucho más que una muestra ganadera
Aunque la ganadería será el gran eje de la exposición, la programación volverá a integrar todos los sectores vinculados al desarrollo regional.
Habrá más de un centenar de empresas vinculadas a la maquinaria agrícola, insumos, servicios, tecnología e innovación, además de espacios para emprendedores, gastronomía, capacitación y actividades recreativas.
Entre las conferencias sobresale la presentación del analista económico Salvador Di Stéfano, quien abordará las perspectivas económicas para el agro bajo el título "Liderar el 2026, proyectar el 2027".
El predio también contará con un renovado polo gastronómico y una amplia programación artística con las actuaciones de Uriel Lozano, Los Totora, Santiago Cañete, Efraín Colombo, Terra Folklore, Monkeys Crazy, Enzo Galván y The Corners, además de propuestas especialmente pensadas para celebrar el Día del Niño.
Una cita que trasciende el sector agropecuario
La expectativa crece a medida que se acerca la apertura de la muestra.
Más allá del movimiento comercial que generan los remates y las rondas de negocios, la Expo Rural moviliza a hoteles, restaurantes, comercios, estaciones de servicio y prestadores turísticos de San Justo y de toda la región.
Con una infraestructura renovada, mayor participación de empresas, reconocimiento nacional para la raza Braford y una agenda que combina negocios, capacitación y entretenimiento, la ciudad se prepara para recibir uno de los acontecimientos agropecuarios más importantes del año.
A una semana de su apertura, todo indica que la 82ª Expo Rural de San Justo volverá a confirmar por qué se ha convertido en el evento ganadero más importante de la provincia de Santa Fe y en una de las exposiciones con mayor proyección del interior productivo argentino.