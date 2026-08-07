Con el Braford como protagonista

La ganadería santafesina tiene cita en San Justo: comienza la cuenta regresiva para la Expo Rural

Del 15 al 18 de agosto, la ciudad será nuevamente el epicentro de la actividad ganadera provincial con la 82ª Expo Rural. La incorporación de la muestra al calendario nacional de la Asociación Braford Argentina, nuevas inversiones en infraestructura y una fuerte presencia de cabañas consolidan a San Justo como una de las principales plazas ganaderas del país.