El clima marca el ritmo de la campaña

La siembra de girasol toma impulso en el NEA, mientras el exceso de humedad condiciona la campaña

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la siembra de girasol ya cubre el 9,8% del área proyectada y muestra un importante adelanto en el NEA respecto de los promedios históricos. En contraste, los excesos hídricos continúan demorando la implantación de trigo y cebada en varias regiones del país, mientras la cosecha de maíz avanza con retraso por la elevada humedad ambiental.