La campaña agrícola 2026/27 comienza a mostrar realidades muy diferentes según el cultivo y la región del país. Mientras el girasol registra un ritmo de siembra superior al promedio histórico en el noreste argentino, el exceso de humedad continúa condicionando el avance del trigo, la cebada y la cosecha de maíz en buena parte del área agrícola.
La siembra de girasol toma impulso en el NEA, mientras el exceso de humedad condiciona la campaña
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la siembra de girasol ya cubre el 9,8% del área proyectada y muestra un importante adelanto en el NEA respecto de los promedios históricos. En contraste, los excesos hídricos continúan demorando la implantación de trigo y cebada en varias regiones del país, mientras la cosecha de maíz avanza con retraso por la elevada humedad ambiental.
Así lo refleja el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que destaca el fuerte impulso de la oleaginosa en el norte y advierte sobre las dificultades que generan las precipitaciones y la consolidación del fenómeno El Niño.
El NEA lidera el avance de la siembra de girasol
Desde el último informe, la implantación de girasol avanzó 5,4 puntos porcentuales, alcanzando el 9,8% de las 3 millones de hectáreas proyectadas para la campaña.
El progreso se concentra exclusivamente en las provincias del norte, especialmente en la región del NEA, donde la siembra presenta un adelanto de 31,2 puntos porcentuales respecto del promedio histórico regional y de 31,5 puntos frente al promedio de los últimos cinco años.
En cambio, el panorama es diferente en otras zonas productivas. En el Centro-Norte de Santa Fe ya se confirma una reducción de la superficie destinada al cultivo debido a la consolidación del fenómeno El Niño, mientras que en el sur del área agrícola persiste la incertidumbre por los excesos hídricos que dificultan la planificación de la campaña.
El trigo se demora por la falta de piso
La implantación de trigo también continúa condicionada por las lluvias.
Según el informe, la siembra avanzó apenas 0,5 puntos porcentuales desde el relevamiento anterior y ya cubre el 99% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas.
Aunque las tareas podrían extenderse durante agosto, técnicos consultados por la Bolsa advierten que la implantación de variedades de ciclo corto comienza a verse comprometida por la imposibilidad de ingresar con maquinaria a los lotes.
No obstante, el panorama resulta más favorable en el centro-oeste y norte del país, donde las condiciones hídricas permiten avanzar con aplicaciones de fertilizantes y tratamientos fungicidas para controlar los primeros focos de roya.
En cuanto al desarrollo del cultivo, el 44,2% del trigo ya transita desde la etapa de macollaje en adelante y los lotes más adelantados se concentran en el norte del área agrícola, donde el 97% presenta una condición entre Normal y Excelente.
La cebada también avanza con demoras
La siembra de cebada alcanzó el 94,7% del área prevista luego de un progreso de 8,3 puntos porcentuales durante las últimas dos semanas.
Sin embargo, el ritmo continúa por debajo del registrado un año atrás, con una demora interanual de 5,3 puntos porcentuales, principalmente debido a la falta de piso en las regiones cebaderas del sur bonaerense. A pesar de ello, el estado de los cultivos resulta favorable.
Actualmente, el 70% del área implantada presenta una condición entre Buena y Excelente, mientras que el 92% se desarrolla con una adecuada disponibilidad de agua.
En términos fenológicos, el 53% de los lotes se encuentra en expansión foliar y otro 18% ya inició el macollaje, etapa en la que cobran especial importancia las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados.
La cosecha de maíz sigue retrasada
En paralelo, la recolección de maíz con destino a grano comercial alcanzó el 73,7% del área apta a nivel nacional.
El rendimiento promedio se mantiene en 79,1 quintales por hectárea, valores que continúan alineados con las expectativas productivas de la campaña.
Sin embargo, la elevada humedad ambiental sigue dificultando el secado natural de los granos y limita el ingreso de las cosechadoras en numerosas regiones del país.
Como consecuencia, la cosecha mantiene una demora de 15,6 puntos porcentuales respecto de la campaña pasada y de 11,5 puntos en comparación con el promedio de los últimos diez años.
Pese a estas dificultades operativas, la Bolsa de Cereales ratificó su estimación de 64 millones de toneladas de producción nacional, al considerar que los rindes obtenidos hasta el momento se mantienen dentro de los valores previstos.
Un escenario condicionado por El Niño
El informe refleja que la evolución de la campaña agrícola continúa fuertemente influenciada por el comportamiento climático.
Mientras el norte del país aprovecha condiciones favorables para acelerar la implantación del girasol, en el centro y sur los excesos de humedad siguen afectando la planificación de los cultivos de invierno y retrasando la cosecha de maíz.
De cara a las próximas semanas, la evolución del clima será determinante para recuperar el ritmo de las labores y consolidar el potencial productivo de los principales cultivos de la campaña 2026/27.