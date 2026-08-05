Dragado y balizamiento del Paraná

El viernes se constituirá el Órgano de Control de la Vía Navegable Troncal

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, lo anunció en Rosario. Las cerealeras le pedirán a Caputo “no exportar Iva”. Expectativa por una nueva ley de cabotaje.