Advierten por un escenario de lluvias intensas

Stella Carballo: "Este Niño va a ser fuerte y se va a intensificar a partir de la primavera"

La especialista en agroclimatología Stella Carballo analizó el escenario climático durante una jornada realizada en la Sociedad Rural de Santa Fe y sostuvo que el fenómeno tendrá características similares a los eventos de 1982-83, 1997-98 y 2015-16. Recomendó monitorear ríos, lagunas y napas, anticipar el movimiento de la hacienda y adaptar las decisiones productivas a un contexto de mayor humedad.