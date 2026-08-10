En Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

Más de 20 tambos participan de la mayor jura a campo de Holando Argentino del país

Con la recorrida por establecimientos de Córdoba ya finalizada, la competencia continuará la próxima semana en Santa Fe y Entre Ríos. Más de 20 tambos participan de una evaluación que pone el foco en la funcionalidad, la capacidad productiva y la longevidad de las vacas. La definición será el 4 de septiembre, en Villa María.