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En Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

Más de 20 tambos participan de la mayor jura a campo de Holando Argentino del país

Con la recorrida por establecimientos de Córdoba ya finalizada, la competencia continuará la próxima semana en Santa Fe y Entre Ríos. Más de 20 tambos participan de una evaluación que pone el foco en la funcionalidad, la capacidad productiva y la longevidad de las vacas. La definición será el 4 de septiembre, en Villa María.

Jura a campo de Holando Argentino: una competencia que reúne a los mejores rodeos del país. Foto: TodoLacteaJura a campo de Holando Argentino: una competencia que reúne a los mejores rodeos del país. Foto: TodoLactea
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La jura a campo de vacas Holando Argentino comenzó su recorrido por los establecimientos participantes y ya completó la primera etapa en la provincia de Córdoba. La próxima semana, el equipo evaluador continuará con las visitas en tambos de Santa Fe y Entre Ríos.

La competencia reúne a más de 20 establecimientos de las tres provincias y se posiciona como una de las principales evaluaciones a campo de la raza a nivel nacional.

La tarea está a cargo del reconocido jurado Luis Gili, quien realiza las evaluaciones junto al camarógrafo José Issolio. Durante la recorrida se analizan las características de los animales en sus propios ambientes productivos, un aspecto que permite valorar no solo la conformación de las vacas, sino también aquellos atributos vinculados con su desempeño dentro del sistema lechero.

“Hasta el momento es la edición más competitiva que me tocó jurar”, señaló Gili, al destacar el nivel de los rodeos que forman parte de esta edición.

Funcionalidad, producción y longevidad

La evaluación contempla cuatro categorías: vacas de primer parto, segundo parto, tercer parto y cuatro partos o más.

El análisis se concentra principalmente en las características fenotípicas relacionadas con la funcionalidad, la capacidad productiva y la longevidad. De esta manera, la jura busca identificar animales que, además de responder a los parámetros de conformación propios de la raza, presenten condiciones que favorezcan su permanencia y desempeño dentro del tambo.

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La participación de establecimientos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos aporta además una mirada amplia sobre diferentes sistemas y regiones productivas, con rodeos que se encuentran entre los más destacados de la lechería argentina.

La definición será en Villa María

Luego de completar las visitas a todos los establecimientos, la premiación se realizará el viernes 4 de septiembre, a las 20, durante una cena en el comedor VIP de la Sociedad Rural de Villa María, en el marco de la MegaExpo del Centro Argentino (MECA).

Cada establecimiento participante contará con dos entradas de cortesía para asistir a la ceremonia de premiación.

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La jornada tendrá además otro atractivo para los criadores y productores de la raza. Durante la mañana y la tarde del mismo viernes se desarrollará la tradicional jura de animales de pedigrí de Holando Argentino, que estará a cargo del canadiense Callum McKinven, reconocido internacionalmente por su trayectoria como jurado de la raza.

Establecimientos visitados en Córdoba

Hasta el momento, la recorrida incluyó los siguientes establecimientos cordobeses:

Establecimiento Rubén Aimar, de San Francisco.

Establecimiento Don Miguel de Piatti, de Sacanta.

Establecimiento San Luis, de la familia Scolari, de Marull.

Isolet, de José María Bernardi, de Bell Ville.

Víctor Antonietta, de Cintra.

La Perseverancia, de Damián Visconti.

Familia Frossaco, de La Herradura.

Nelson Racca, de Alicia.

Con la etapa cordobesa concluida, la atención estará puesta ahora en Santa Fe y Entre Ríos, donde continuará una competencia que promete una definición ajustada por el alto nivel de los animales participantes.

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