Tras consultar a las Sociedades Rurales que integran la entidad, una mayoría respaldó mantener el aporte obligatorio al IPCVA, aunque reclamó mayor transparencia, eficiencia y resultados concretos.
CARSFE respaldó el aporte al IPCVA, aunque reclama cambios en el funcionamiento del Instituto
Tras consultar a las Sociedades Rurales que integran la entidad, una mayoría respaldó mantener el aporte obligatorio al IPCVA, aunque reclamó mayor transparencia, eficiencia y resultados concretos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) fijó posición respecto del debate generado en torno al aporte obligatorio al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y manifestó su respaldo mayoritario a mantener esta herramienta, a la que considera estratégica para la promoción de la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el exterior.
La postura fue definida luego de consultar a las Sociedades Rurales que forman parte de la entidad. Desde CARSFE aclararon, sin embargo, que el respaldo no implica desconocer los cuestionamientos existentes dentro del sector ni la necesidad de introducir cambios en el funcionamiento del Instituto.
Respaldo con pedidos de cambios
Para la entidad, el debate debe estar acompañado por una agenda de mejoras que permita avanzar hacia un IPCVA "más eficiente, transparente y cercano al productor".
En ese sentido, planteó la necesidad de contar con una rendición clara de los recursos aportados por la cadena y con resultados concretos que permitan justificar el esfuerzo económico que realizan los productores.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la comunicación de las acciones que desarrolla el Instituto. CARSFE consideró necesario que se conozcan de manera más accesible y con mayor intensidad los programas, inversiones, resultados e impacto de las actividades que se llevan adelante con los recursos del sector.
La entidad también puso el foco en el mercado interno, donde considera que el IPCVA debería asumir un papel más activo en la promoción del consumo de carne vacuna.
"Es prioritario fortalecer la promoción de la carne vacuna en el mercado interno", sostuvo CARSFE, al tiempo que remarcó la importancia de que el Instituto tenga una presencia más visible en este ámbito.
Promoción internacional y competencia
La promoción en los mercados externos constituye otro de los ejes que la entidad considera estratégicos. En este punto, CARSFE planteó la necesidad de sostener y profundizar las acciones destinadas a posicionar la carne vacuna argentina a nivel internacional.
Al mismo tiempo, señaló la importancia de favorecer la participación de empresas de distintas escalas, con el objetivo de promover una mayor competencia y evitar una concentración excesiva de la actividad exportadora.
Para la confederación, la promoción internacional resulta una herramienta relevante para ampliar mercados y generar oportunidades para los distintos actores que integran la cadena de ganados y carnes.
Un debate que no es unánime
Si bien la posición mayoritaria de las entidades consultadas fue favorable a mantener el aporte obligatorio, CARSFE aclaró que no existe unanimidad entre las Sociedades Rurales que la integran.
Una parte de las entidades se manifestó a favor de revisar el carácter obligatorio del aporte, una posición que, según la confederación, refleja los cuestionamientos y expectativas de productores que reclaman modificaciones concretas en el funcionamiento del Instituto.
En este marco, CARSFE consideró que el debate no debería limitarse a la discusión sobre si el aporte debe ser obligatorio o voluntario, sino centrarse en definir qué tipo de IPCVA necesita la cadena de ganados y carnes y, particularmente, los productores que financian su funcionamiento.
La entidad también planteó que los cuestionamientos expresados por los productores no deben ser interpretados como un rechazo automático a la herramienta. Por el contrario, consideró que buena parte de las críticas están vinculadas con la falta de información visible sobre el conjunto de las acciones que desarrolla el Instituto.
CARSFE ratificó así su respaldo mayoritario al aporte al IPCVA, aunque condicionado a una mejora sustancial en materia de transparencia, eficiencia, comunicación y resultados.
"Defendemos la herramienta, junto con la exigencia de mejoras sustantivas en transparencia, eficiencia y resultados concretos", sintetizó la entidad.