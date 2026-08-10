Campaña 2026/27

El clima que viene: El Niño se afianzará en primavera y tendrá su máxima expresión en el verano

El especialista en agroclimatología Eduardo Sierra analizó el escenario climático para la campaña 2026/27 y anticipó un fortalecimiento progresivo de El Niño desde la primavera. El centro-este argentino aparece como una de las zonas con mayor probabilidad de recibir lluvias por encima de lo normal, con riesgo de anegamientos, crecidas de los grandes ríos y dificultades para avanzar con las labores.