"El camino es seguir bajando impuestos"

CRA planteó en Reconquista una agenda centrada en impuestos, competitividad e instituciones

El vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas, Javier Rotondo, participó de la Expo Rural de Reconquista y planteó los principales desafíos para el sector agropecuario. Reclamó continuar reduciendo la presión tributaria, avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación y modernizar las herramientas institucionales vinculadas a la producción y la ganadería.