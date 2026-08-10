En el marco de la tradicional muestra del norte santafesino, Rotondo participó de distintas actividades junto al presidente de CARSFE, Berardo Vignatti, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
CRA planteó en Reconquista una agenda centrada en impuestos, competitividad e instituciones
El vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas, Javier Rotondo, participó de la Expo Rural de Reconquista y planteó los principales desafíos para el sector agropecuario. Reclamó continuar reduciendo la presión tributaria, avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación y modernizar las herramientas institucionales vinculadas a la producción y la ganadería.
Durante su intervención, el dirigente de CRA destacó la importancia de generar espacios de diálogo entre las entidades productivas y los distintos niveles del Estado. En ese sentido, consideró necesario sostener una agenda de trabajo que incluya a los gobiernos nacional, provincial y municipal.
“Es fundamental que exista una mesa de trabajo permanente donde el campo pueda ser escuchado y donde las decisiones se tomen con una mirada federal y productiva”, sostuvo.
Para Rotondo, la articulación institucional resulta clave frente a los desafíos que atraviesa el sector, especialmente en un contexto que exige mejorar las condiciones de competitividad y previsibilidad para las distintas actividades productivas.
Retenciones y presión impositiva
Uno de los principales ejes de su exposición estuvo vinculado con la carga tributaria que afronta el sector agropecuario.
Rotondo planteó la necesidad de continuar reduciendo la presión impositiva y fijó como horizonte la eliminación definitiva de los derechos de exportación.
“El camino es seguir bajando impuestos y eliminar definitivamente las retenciones”, afirmó.
Desde la entidad consideran que una menor carga tributaria puede favorecer la inversión y ampliar la capacidad productiva de las empresas agropecuarias. En esa línea, Rotondo sostuvo que los productores no buscan beneficios especiales, sino condiciones que permitan desarrollar sus actividades con reglas previsibles y mayor competitividad.
“Los productores no pedimos privilegios: pedimos reglas claras y la posibilidad de trabajar en condiciones competitivas. Si al campo le va bien, le va bien al interior y le va bien a la Argentina”, señaló.
El dirigente también convocó a los productores a fortalecer su participación en las entidades rurales y en las instituciones intermedias. Consideró que el involucramiento de quienes integran las distintas cadenas productivas es necesario para ampliar la representación y generar propuestas desde el territorio.
“El desafío es participar, involucrarse y generar valor desde el lugar que a cada uno le toca ocupar”, expresó.
Modernizar las instituciones de la cadena cárnica
Otro de los temas abordados durante la visita a Reconquista fue el funcionamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Rotondo planteó la necesidad de revisar y actualizar las herramientas con las que cuenta el organismo, teniendo en cuenta los cambios que atraviesa la producción y comercialización de carne a nivel nacional e internacional.
“Tenemos una herramienta muy importante como el IPCVA, pero debemos discutir su modernización y pensar cómo hacerlo más eficiente, más representativo y preparado para los desafíos que vienen”, sostuvo.
La propuesta apunta a fortalecer las acciones de promoción de las carnes argentinas, ampliar la presencia en mercados internacionales y acompañar las transformaciones que atraviesa la cadena ganadera.
De esta manera, la participación de CRA en la Expo Rural de Reconquista dejó planteada una agenda que combina reducción de la presión tributaria, mayor competitividad, fortalecimiento de la representación institucional y actualización de las herramientas destinadas a promover la producción.
Para la entidad, estos aspectos forman parte de una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para incrementar la producción, potenciar las exportaciones y generar nuevas oportunidades de desarrollo en las distintas regiones productivas del país.