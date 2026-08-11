La Sociedad Rural de Santa Fe llevó adelante este lunes una nueva jornada de capacitación y actualización destinada a productores y referentes del sector agropecuario, bajo el eje “Nuevas tecnologías ganaderas y un clima incierto”. El encuentro reunió a unos 100 asistentes, entre productores, técnicos, directivos y socios de la institución, además de autoridades provinciales y representantes de entidades ruralistas de distintas localidades de Santa Fe.
La ganadería de precisión fue protagonista de una jornada de capacitación en la Sociedad Rural de Santa Fe
Unos 100 productores, técnicos, directivos, socios de la Sociedad Rural de Santa Fe y representantes de entidades del sector participaron de una jornada dedicada a la ganadería de precisión, la inteligencia artificial, el uso de drones y las perspectivas climáticas para la próxima campaña. Especialistas y referentes del sector analizaron nuevas herramientas para la gestión ganadera y plantearon la necesidad de anticiparse a un escenario climático marcado por un fenómeno El Niño de fuerte intensidad.
La propuesta, organizada junto a Campo & Asociados, tuvo como objetivo acercar herramientas tecnológicas aplicadas a la producción ganadera y, al mismo tiempo, brindar información para la toma de decisiones frente a las perspectivas climáticas de la campaña.
Durante la jornada se abordaron las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para avanzar hacia una ganadería de precisión, con especial énfasis en el uso de caravanas electrónicas, bastones y drones, así como en aplicaciones de inteligencia artificial para el conteo de hacienda y la estimación de peso a partir de imágenes.
Tecnología aplicada a la ganadería
El secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, Juan Carlos Pujato, explicó que la jornada surgió de la necesidad de acercar al productor herramientas que permitan aprovechar las nuevas tecnologías disponibles.
“Un poco la idea es arrimarle a los productores de la Sociedad Rural las nuevas tecnologías, de la mano de los drones, de la inteligencia artificial, del conteo de hacienda y de la estimación de kilos”, señaló.
En ese sentido, destacó que uno de los objetivos es que los datos obtenidos mediante estas herramientas puedan transformarse en información útil para la gestión cotidiana del establecimiento.
La actividad incluyó una presentación de Campo & Asociados sobre nuevas caravanas electrónicas, bastones y drones orientados a lograr un manejo más eficiente, además de la exposición de Ganader I.A., centrada en el conteo y la estimación de peso de la hacienda mediante inteligencia artificial a partir de videos capturados con drones.
Juan Kern, de Campo & Asociados, explicó que una de las novedades presentadas durante la jornada fue una plataforma que procesa imágenes captadas por drones para generar información sobre la hacienda. La herramienta permite obtener el conteo de animales y una estimación de su peso, incorporando esos datos a la gestión del establecimiento. El sistema fue presentado oficialmente durante la actividad realizada en la Sociedad Rural de Santa Fe.
Kern destacó además que la propuesta busca ser accesible para distintos perfiles de productores, ya que puede utilizarse con buena parte de los drones disponibles actualmente en el mercado.
“Hoy la mayoría de los drones generan un video en 4K”, explicó, al remarcar que no se requiere necesariamente un equipo específico para comenzar a utilizar este tipo de herramientas. Durante la jornada también se presentó el nuevo DJI T55, cuya capacidad de aplicación fue puesta a prueba mediante una demostración práctica con tarjetas hidrosensibles.
Pujato también puso el foco en el proceso de incorporación de la identificación electrónica del ganado.
“Ante la inminencia de la obligatoriedad de la caravana, en su momento desde esta entidad nos opusimos a que fuera obligatoria. Lo que hacemos ahora es justamente tratar de capacitar a los productores, mostrarles qué pueden sacar, qué jugo le pueden sacar a esa herramienta y que, por lo menos, esa inversión que tuvieron que hacer hoy tenga un resultado positivo”, sostuvo.
Caravanas electrónicas e inteligencia artificial
La identificación electrónica del ganado también ocupó un lugar central en la jornada. Nicolás González, de Datamars, explicó que durante su exposición se abordaron los alcances de la Resolución 841 de Senasa y las posibilidades que ofrecen las caravanas electrónicas.
Entre las principales consultas de los productores aparecieron las vinculadas con la facilidad de utilización y la adaptación a los nuevos equipos, aspectos que, según señaló, pueden resolverse mediante capacitación.
Para González, la incorporación de esta tecnología representa un cambio significativo en el manejo de la información ganadera. “Si aprendimos a usar el celular, hemos aprendido a manejar y hemos aprendido a hacer muchas cosas”, planteó, al considerar que la identificación electrónica puede incorporarse de manera rápida a las tareas habituales del campo.
A su entender, su utilización permitirá obtener mayor velocidad y fiabilidad en la gestión de los datos y, con el tiempo, los productores podrán dimensionar las ventajas que ofrece frente a los sistemas tradicionales.
La agenda incluyó también la exposición “La IA transforma y proyecta el agro sin límites”, a cargo del Ing. Agr. Federico Mayer, de Club Ag Tech, quien presentó distintas posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial en el sector agropecuario.
La propuesta se complementó con una demostración práctica a campo de Forquímica, que permitió observar la aplicación con drones y el uso de tarjetas hidrosensibles, acercando a los participantes herramientas concretas vinculadas con la agricultura de precisión y la eficiencia en las aplicaciones.
Para el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, el interés generado por la jornada confirma que se trata de tecnologías que tendrán una presencia creciente en la actividad.
“Son tecnologías que han venido para quedarse y que seguramente, con el tiempo, todos los años nos van a permitir reunirnos nuevamente para ver qué novedades hay porque obviamente necesitan ajustes, pero verdaderamente implican una innovación tecnológica para la ganadería que es notable”, afirmó.
El desafío de anticiparse al escenario climático
La segunda parte de la jornada estuvo dedicada al clima y, particularmente, a las perspectivas asociadas al fenómeno El Niño para la campaña 2026/2027. La exposición estuvo a cargo de la Lic. Stella Carballo, quien analizó el escenario previsto y las posibles estrategias que productores ganaderos y agrícolas deberían considerar.
Pujato explicó que la convocatoria a Carballo respondió a una preocupación concreta del sector. “Estamos todos muy preocupados por la inminencia del fenómeno Niño y convocamos a Estela Carballo, quien ha sido una referente siempre de este tema. Le pedimos que nos diera su visión respecto a qué estrategias tiene que tomar el productor para estar prevenido ante este tipo de eventos”, indicó.
El dirigente señaló que la información climática resulta especialmente relevante para planificar el manejo de los distintos lotes y anticipar decisiones productivas. “Va a cambiar un poco la programación que uno tenga de cada lote”, explicó.
En su exposición, Carballo sostuvo que el actual fenómeno presenta características comparables, por su intensidad, con los episodios de 1982-83, 1997-98 y 2015-16. También advirtió que las precipitaciones pueden concentrarse en diferentes zonas y generar problemas tanto en áreas urbanas como en sectores productivos, por lo que consideró fundamental monitorear no solo los niveles de los ríos sino también las napas y las condiciones de los suelos.
La especialista recomendó además anticipar decisiones vinculadas con el manejo de la hacienda, especialmente en establecimientos ubicados en zonas de islas. En esos casos, planteó la necesidad de seguir la evolución de los niveles de los ríos para comenzar con tiempo el retiro de los animales cuando se alcancen registros considerados críticos.
En la misma línea, Argenti sostuvo que las perspectivas climáticas plantean un desafío tanto para la ganadería como para la agricultura.
“Las perspectivas no son muy buenas. Tenemos un Niño fuerte que aparentemente se va a dar y que tiene perspectivas de ser muy preocupante tanto para la ganadería como para la agricultura”, manifestó.
En el caso de la ganadería, consideró que uno de los principales desafíos estará relacionado con la logística y el manejo de la hacienda frente a eventuales excesos hídricos. Para la agricultura, en tanto, planteó la necesidad de realizar una adecuada planificación de las fechas de siembra y cosecha.
“Los agricultores tienen que hacer bien los deberes y mirar al cielo que no llueva más de lo que normalmente podría llover y probablemente planificar las fechas de siembra y las fechas eventuales de cosecha”, señaló.
El rol del Estado y la prevención
Desde el Gobierno provincial también destacaron la importancia de acompañar al sector en el proceso de incorporación de nuevas tecnologías. Joaquín Avilés Crespo, coordinador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, señaló que estas herramientas “han venido para quedarse” y consideró necesario que los productores puedan conocerlas y utilizarlas, más allá de las disposiciones que establezca Senasa.
En ese sentido, vinculó la identificación electrónica con las exigencias de los mercados y con la necesidad de avanzar en mayor valor agregado para la producción ganadera.
Avilés Crespo también se refirió al escenario climático y a las acciones que se están impulsando desde la provincia. Explicó que el Estado trabaja en recomendaciones específicas para distintas actividades productivas y que el objetivo es fortalecer la prevención frente al fenómeno El Niño.
“Lo que pretendemos hacer es prevenir las pérdidas, estar más adaptado a lo que se va a venir”, señaló, al remarcar la importancia de que municipios, comunas y productores adopten medidas anticipadas, especialmente en materia de limpieza de canaletas, caminos y otras obras vinculadas al manejo del agua.
El funcionario explicó además que desde la Secretaría se están elaborando recomendaciones específicas para distintas actividades productivas, entre ellas ganadería, agricultura, apicultura y horticultura, con especial atención a los productores que tienen menor acceso al asesoramiento profesional.
Capacitación y planificación ante un nuevo escenario
La jornada permitió integrar en una misma propuesta dos cuestiones que hoy ocupan un lugar central en las decisiones productivas: la incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia y la necesidad de anticiparse a escenarios climáticos cambiantes.
La participación de cerca de 100 asistentes reflejó el interés del sector por incorporar herramientas que permitan mejorar la toma de decisiones, optimizar el manejo de la hacienda y generar información de mayor calidad.
Al mismo tiempo, el análisis climático planteó la necesidad de fortalecer la planificación y el monitoreo, tanto para reducir riesgos productivos como para anticipar posibles dificultades vinculadas con los excesos hídricos.
En ese marco, la jornada de la Sociedad Rural de Santa Fe dejó planteado un escenario en el que tecnología, información y anticipación aparecen como herramientas centrales para enfrentar los desafíos que tendrá por delante la producción agropecuaria durante los próximos meses.