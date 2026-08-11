Junto a las perspectivas climáticas

La ganadería de precisión fue protagonista de una jornada de capacitación en la Sociedad Rural de Santa Fe

Unos 100 productores, técnicos, directivos, socios de la Sociedad Rural de Santa Fe y representantes de entidades del sector participaron de una jornada dedicada a la ganadería de precisión, la inteligencia artificial, el uso de drones y las perspectivas climáticas para la próxima campaña. Especialistas y referentes del sector analizaron nuevas herramientas para la gestión ganadera y plantearon la necesidad de anticiparse a un escenario climático marcado por un fenómeno El Niño de fuerte intensidad.