El desarrollo del fenómeno El Niño durante 2026-2027 volvió a poner en el centro de la escena la situación hídrica de Santa Fe y la región Litoral. Pero para los especialistas que participaron del segundo conversatorio organizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral, la eventual llegada de mayores precipitaciones no debe traducirse automáticamente en un escenario de inundación.
El Niño no es sinónimo de inundación: qué factores definirán el impacto en Santa Fe
Especialistas de la UNL y del Gobierno provincial analizaron los posibles efectos hidrológicos del fenómeno previsto para 2026-2027. Advirtieron que el riesgo dependerá de la combinación entre crecidas, lluvias intensas, ascenso de napas y las condiciones de vulnerabilidad del territorio. También destacaron la necesidad de anticiparse y trabajar con información oficial.
El eje del encuentro, realizado días atrás -el 25 de septiembre- en la sede de la FICH-UNL, estuvo puesto precisamente en esa diferencia: una amenaza climática puede generar distintos impactos según el territorio, la población expuesta, las condiciones de infraestructura y la capacidad de prevención y respuesta.
Participaron especialistas del Centro de Hidrología y Gestión del Agua (CHyGA) de la FICH y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe. Entre ellos estuvieron los docentes e investigadores de la FICH-UNL Viviana Zucarelli, Carlos Scioli, Alejandra Arbuet y Rosana Hämmerly, junto con Melina Pérez y Germán Abendaño, del Gobierno.
Los expositores aportaron información precisa y más tarde se generó una instancia de intercambio con los asistentes. Hubo preguntas y repreguntas, para despejar todas las dudas. También se anticipó que habrá nuevos conversatorios sobre el tema.
Crecida no es lo mismo que inundación
“Sabemos que El Niño llegó pero no sabemos ni cuándo ni dónde”, comenzó diciendo Hämmerly, “entonces lo que debemos hacer es conocer el comportamiento del sistema hidrológico para estar prevenidos enel momento que ocurra y dónde ocurra”.
Zucarelli explicó que uno de los objetivos del encuentro fue evaluar el grado de vulnerabilidad de los asentamientos urbanos y comunales frente a la amenaza climática. "El impacto tiene que ver con qué tan vulnerables somos respecto a esta amenaza que va a ser el evento de El Niño", señaló la especialista.
La diferencia conceptual es importante para analizar lo que puede ocurrir en Santa Fe. "Las crecidas ocurren cuando el río aumenta su caudal, aumenta su nivel; es normal que los ríos crezcan ante un evento de precipitación. Ahora, no es normal que nos inundemos", remarcó Zucarelli.
En ese sentido, los especialistas plantearon que el riesgo hídrico surge de la interacción entre una amenaza —por ejemplo, un río en creciente— y la vulnerabilidad del territorio.
Para Santa Fe, además, no existe un único mecanismo capaz de generar anegamientos. Se identificaron tres factores principales: el desborde de los cursos de agua, las lluvias de gran intensidad y el ascenso de la napa freática.
La combinación de estos fenómenos puede resultar especialmente relevante para una ciudad asentada entre los sistemas de los ríos Paraná y Salado, con lagunas, humedales y distintos sectores urbanos y comunales expuestos a diferentes niveles de riesgo.
El riesgo no se mide solamente mirando los ríos
Otro de los conceptos centrales del conversatorio fue que la vulnerabilidad no depende exclusivamente de la altura que alcancen el Paraná o el Salado.
La ocupación de áreas susceptibles de inundación, la falta de ordenamiento territorial, la transformación de ambientes naturales, la deforestación, la impermeabilización de superficies y la construcción de viviendas e infraestructura en sectores sensibles pueden modificar las consecuencias de un mismo evento hidrológico.
Por eso, los especialistas remarcaron que los mapas de riesgo no son estáticos. La incorporación de nuevos barrios, caminos, viviendas u obras puede modificar las condiciones de exposición y obliga a actualizar los diagnósticos de manera permanente.
A esto se suma una característica propia de los ríos de la región: son cursos de fondo móvil y su comportamiento puede modificar el territorio. Entre otros procesos, se señalaron los fenómenos de erosión de barrancas que pueden producirse cuando las aguas comienzan a retirarse.
Santa Fe, dentro de una gran cuenca
Durante el encuentro también se abordó el concepto de cuenca como una herramienta indispensable para comprender el comportamiento hídrico de la región.
Santa Fe forma parte de la Cuenca del Plata, uno de los grandes sistemas hidrográficos del mundo. Por eso, fenómenos ocurridos aguas arriba pueden tener consecuencias tiempo después en el territorio provincial.
La dinámica de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay implica que precipitaciones registradas en sectores alejados, incluso en el sur de Brasil, pueden terminar teniendo efectos sobre los niveles de los cursos de agua en Santa Fe semanas más tarde.
En este contexto, Scioli remarcó también la diferencia entre las inundaciones fluviales, vinculadas al desborde de los grandes ríos, y las pluviales, provocadas por lluvias intensas y concentradas. Mientras las primeras pueden ofrecer un margen de previsión de varias semanas, las tormentas locales pueden generar situaciones críticas en apenas unas horas.
Los antecedentes que sirven de referencia
El comportamiento histórico del sistema hídrico también fue parte del análisis de Scioli. Entre los antecedentes mencionados estuvo la gran crecida de 1982-1983, cuando el agua permaneció durante aproximadamente 200 días en el valle de inundación. También se recordó la inundación del río Salado de 2003, cuyo caudal pasó de unos 180 metros cúbicos por segundo habituales a alrededor de 4.000 m³/s.
Estos episodios no implican que un eventual El Niño vaya a reproducir aquellas situaciones. Funcionan como referencias para comprender las respuestas posibles del sistema hídrico ante determinadas combinaciones de precipitaciones, saturación del suelo y caudales.
El análisis histórico de Scioli también mostró que los eventos de El Niño muy fuertes —como los registrados en 1982/83, 1991/92, 1997/98 y 2015/16— coincidieron con crecidas fluviales importantes del Paraná. Pero el antecedente de 2003 también fue presentado como un fenómeno combinado: una cuenca previamente saturada, una precipitación extraordinaria y fallas de infraestructura.
A la vez, los especialistas remarcaron que pueden registrarse lluvias extraordinarias sin que exista necesariamente un fenómeno El Niño. Episodios recientes con precipitaciones de entre 300 y 500 milímetros en pocas horas son un ejemplo de que el riesgo pluvial puede aparecer independientemente de la fase climática.
De actuar durante la emergencia a anticiparse
Uno de los puntos destacados durante el conversatorio fue el cambio en la forma de abordar el riesgo hídrico. Según Zucarelli, actualmente existe una articulación entre el conocimiento científico y los organismos estatales antes de que se consolide un escenario de emergencia. "En esta oportunidad, afortunadamente se está trabajando de manera muy coordinada con la academia, que es la que aporta el conocimiento, con la provincia y con la municipalidad y las comunas", afirmó.
Según explicó Melina Pérez, el objetivo es utilizar información meteorológica, hidrológica y territorial para identificar con anticipación los sectores más expuestos y definir medidas preventivas.
En esa línea, la Provincia cuenta con una red de estaciones telemétricas que permite monitorear en tiempo real alturas de los ríos, niveles freáticos y precipitaciones. Los datos son centralizados para detectar puntos vulnerables y controlar posibles fallas instrumentales. También se generan reportes periódicos e información geográfica de acceso público.
¿Cuándo podrían sentirse los efectos?
Durante el conversatorio, Hämmerly señaló que las mayores precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño podrían concentrarse hacia noviembre y diciembre, mientras que los picos de caudal de los ríos podrían reflejarse durante los primeros meses del año siguiente, particularmente febrero y marzo.
Ese comportamiento temporal es otro de los motivos por los cuales los especialistas remarcaron la importancia de anticiparse y no esperar a que aparezcan las primeras consecuencias para comenzar a actuar.
También se destacó el trabajo sobre la limpieza de canales troncales y la necesidad de avanzar en obras adaptativas que puedan responder tanto ante escenarios de sequía como frente a excesos hídricos.
La información como herramienta de prevención
El mensaje que atravesó el encuentro fue que el posible impacto de El Niño en Santa Fe no puede determinarse solamente a partir de una cifra de lluvia o de la altura esperada de un río.
La cantidad, duración y localización de las precipitaciones, los niveles de los cursos de agua, el estado de saturación del suelo, la napa freática y las características de cada sector del territorio serán elementos determinantes.
Por eso, el desafío planteado por los especialistas es sostener el monitoreo, actualizar los mapas de riesgo, ordenar el territorio y fortalecer la coordinación entre la Universidad, la Provincia, los municipios y las comunas.
El Niño constituye el escenario climático; la inundación, en cambio, es el resultado de la interacción de esa amenaza con un territorio determinado. La diferencia es clave para comprender qué puede ocurrir en Santa Fe y, sobre todo, para trabajar antes de que comience la emergencia real, más allá de una declaración gubernamental implementada para garantizar la respuesta.