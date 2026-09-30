Gestión hídrica

El Niño no es sinónimo de inundación: qué factores definirán el impacto en Santa Fe

Especialistas de la UNL y del Gobierno provincial analizaron los posibles efectos hidrológicos del fenómeno previsto para 2026-2027. Advirtieron que el riesgo dependerá de la combinación entre crecidas, lluvias intensas, ascenso de napas y las condiciones de vulnerabilidad del territorio. También destacaron la necesidad de anticiparse y trabajar con información oficial.