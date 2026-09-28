Durante la semana saliente se publicaron pronósticos hidrológicos emitidos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que anticipan un aumento sostenido en los caudales del río Paraná en el marco del fenómeno El Niño.
Cuál es la altura de los ríos en Santa Fe y qué advirtió Yacyretá sobre El Niño
Desde la Entidad Binacional prevén caudales récord en el río Paraná para 2026 y 2027.
Los informes técnicos prevén la consolidación del fenómeno y encendieron las alarmas en todo el litoral argentino. Si bien los picos de crecida se gestan aguas arriba en las cuencas del Paraná y el Paraguay, la memoria hídrica del Gran Santa Fe exige mirar con atención los indicadores locales.
En este escenario, el seguimiento de la coyuntura regional se viene centrando en un conjunto de ejes clave que determinan la capacidad de respuesta de la ciudad y sus alrededores.
Qué indicaron desde Yacyretá
El informe señala una altísima probabilidad de que las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño / Oscilación del Sur (ENOS) continúen de manera prolongada.
"De acuerdo con los modelos hidrometeorológicos de predicción dinámicos y estadísticos, la probabilidad de persistencia de condiciones de ENOS -El Niño / Oscilación del Sur- durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027 es cercana al 100%.", afirman inicialmente.
El evento hidrometeorológico generará un incremento sustancial en las lluvias de la cuenca, lo que afectará directamente el caudal del río Paraná por “aumento de precipitaciones en el sur de Brasil, Paraguay y noreste de Argentina, lo que repercute directamente en el aumento del caudal del río”.
"El efecto más inmediato, y que ya ha sucedido anteriormente, es el importante incremento del caudal afluente, que en ocasiones podría llegar a duplicar el promedio histórico", explican desde el ente binacional.
EBY aclara que esta situación hídrica “es monitoreada constantemente por el Sector Hidrología - Departamento Técnico – Entidad Binacional Yacyretá, analizando los eventos de lluvia, y caudales de los ríos de la cuenca de aporte directo a Yacyretá”.
"Frente a situaciones excepcionales como las previstas bajo este fenómeno, la Entidad Binacional operará -en caso de ser necesario como operación de rutina- sus estructuras de descarga, para evacuar los excedentes a turbinar, con el objetivo en lo posible de atenuar los picos de crecida, logrando un flujo controlado y reduciendo así los riesgos aguas abajo", adelantaron.
Impacto en la generación de energía hidroeléctrica
También recordaron que un caudal mayor no se traduce en un incremento proporcional en la producción de energía. Al ser Yacyretá una central de llanura, el ascenso del nivel del río aguas abajo reduce el "salto neto", disminuyendo la eficiencia técnica de las turbinas.
"En centrales de llanura como Yacyretá, las grandes crecidas elevan el nivel del río aguas abajo. Esto reduce el salto neto (la diferencia de altura entre el embalse y el río), disminuyendo la eficiencia operativa de las turbinas. Como consecuencia, se genera menos energía por metro cúbico circulante que en condiciones normales”, detallaron.
Alturas de ríos
En la Cuenca Alta y Tramo Superior predomina una marcada tendencia a la bajante generalizada. Tanto los puntos neurálgicos del río Iguazú como los puertos de Misiones y Corrientes registran descensos progresivos o niveles estacionarios.
En el Tramo Medio y Delta prevalece un estado levemente creciente o estacionario, producto del tránsito paulatino de los caudales erogados días atrás desde el norte, estabilizando los niveles a la altura de la provincia de Santa Fe y el curso inferior.
Respecto al Puerto de Santa Fe, su altura actual es de 3,13 metros según el registro del 27 de septiembre de 2026 a las 00:00 hs, sin variación respecto del registro anterior de 3,13 metros, tomado el 26 de septiembre a las 12:00 hs.
En Paraná en el río homónimo registra 3,06 metros, con una suba de 0,04 metros (+4 cm), en estado Creciente, mientras que en Diamante es de 3,40 metros, subiendo 0,02 metros (+2 cm), en estado Creciente.
Para San Javier, el río del mismo nombre alcanza los 4,27 metros, con un incremento de 0,01 metros (+1 cm), en estado Creciente.
En el caso de Rosario, el Paraná se sitúa en 2,69 metros, sin variación (0,00 metros), manteniéndose Estacionario.