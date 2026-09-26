La Municipalidad de Vera intensificó durante las últimas semanas las tareas de limpieza de cunetas, canales y desagües ante el escenario climático previsto para los próximos meses y la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere períodos de lluvias intensas.
Ante el escenario de El Niño, Vera avanza con obras y tareas de prevención hídrica
La intendenta Paula Mitre detalló las obras realizadas durante los últimos meses y las tareas que continúan en distintos sectores de Vera ante la posibilidad de lluvias intensas durante la primavera y el verano. También pidió a los vecinos evitar residuos en cunetas y mantener en condiciones techos, canaletas y desagües.
La intendenta Paula Mitre detalló que durante los últimos diez meses se desarrolló un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar el sistema de escurrimiento de la ciudad, con trabajos en sectores urbanos y áreas periféricas vinculadas con los principales cursos de agua.
“Estamos realizando muchos trabajos, todos orientados a mejorar el sistema hídrico dentro de la ciudad”, señaló la mandataria.
Entre las obras ejecutadas se encuentran intervenciones para mejorar el escurrimiento debajo de las rutas nacionales 11 y 98, la limpieza de 27 kilómetros de canales, el reemplazo de tubos por módulos en distintos accesos a Vera y la finalización del desagüe pluvial de calle Belgrano.
Además, está prevista la construcción de una alcantarilla sobre la Ruta Provincial 3, en el cruce con la Ruta Provincial 36, en inmediaciones de la estación transformadora de energía.
Limpieza de canales y desagües urbanos
En la actualidad, las tareas están concentradas principalmente en el sistema de desagües de la planta urbana y en las cunetas domiciliarias.
Entre los trabajos recientes, Mitre mencionó la limpieza del canal ubicado sobre calle Mendoza, considerado estratégico para el escurrimiento del agua proveniente del sector sur de la ciudad. También se realizaron intervenciones en los sectores de Soldado Gómez, Alvear y Rivadavia.
La intendenta señaló que los pronósticos contemplan una posible intensificación del fenómeno de El Niño durante octubre y noviembre, con efectos que podrían extenderse hasta febrero.
En ese contexto, destacó la importancia de anticipar las tareas de mantenimiento para reducir los riesgos ante eventuales precipitaciones de gran intensidad.
“Poder prever su ocurrencia nos da tiempo para realizar las obras necesarias y procurar que las consecuencias sean las menores posibles”, sostuvo.
Mitre también planteó que las ciudades deben adaptar sus sistemas de infraestructura y prevención a un escenario caracterizado por lluvias intensas y grandes volúmenes de agua concentrados en períodos breves.
El pedido a los vecinos
Junto con las tareas municipales, la intendenta pidió a los vecinos que colaboren con el funcionamiento de los desagües urbanos.
El pedido apunta principalmente a mantener limpios los frentes de las viviendas y evitar que residuos terminen en las cunetas, ya que pueden obstruir los conductos y dificultar el escurrimiento del agua.
“No pedimos que limpien, sino que cuiden. La basura tiene que estar embolsada como corresponde”, expresó Mitre, quien recordó que el municipio cuenta con un servicio diario de recolección de residuos domiciliarios.
También recomendó realizar controles preventivos en viviendas y edificios, especialmente sobre techos, canaletas, desagües e instalaciones eléctricas antes de la llegada de los períodos de mayores precipitaciones.
“Acá nadie se salva solo. Si atravesamos este fenómeno sin consecuencias, o con las menores consecuencias posibles, será gracias a la colaboración de todos”, afirmó.
Obras y servicios en un contexto de mayores costos
La situación hídrica se suma a las dificultades presupuestarias que atraviesa el municipio, según planteó la intendenta.
De acuerdo con los datos mencionados durante la entrevista, la coparticipación habría registrado un incremento inferior al 20% interanual, mientras que los costos de funcionamiento y los acuerdos paritarios tuvieron aumentos superiores al 50%.
Ante este escenario, Mitre señaló que la administración municipal busca sostener el equilibrio de las cuentas y concentrar los recursos en áreas consideradas prioritarias, entre ellas el personal, la maquinaria, el combustible, las reparaciones y el mantenimiento de los servicios públicos.
“Tenemos una responsabilidad enorme: sostener la calidad de los servicios a pesar de la fuerte caída de los ingresos públicos”, manifestó.
La pileta municipal será inaugurada en noviembre
En otro tramo de la entrevista, la intendenta confirmó que la nueva pileta pública municipal será inaugurada en noviembre.
La obra registró demoras vinculadas con la disponibilidad de cañerías, aunque la estructura principal ya está terminada. Actualmente se realizan trabajos de relleno, terminaciones y construcción del cerco perimetral.
El espacio será utilizado durante el verano para el funcionamiento de la colonia de vacaciones que el municipio organiza junto con el Gobierno provincial. La propuesta estará destinada especialmente a niños y niñas de distintos barrios de la ciudad.
Además, Mitre mencionó otras obras en ejecución o previstas, entre ellas intervenciones de alumbrado público, ampliaciones de establecimientos educativos mediante el programa Mil Aulas y la construcción de playones deportivos en la Escuela N.º 702 y en el Paseo del Ferrocarril.