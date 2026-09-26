En el norte provincial

Ante el escenario de El Niño, Vera avanza con obras y tareas de prevención hídrica

La intendenta Paula Mitre detalló las obras realizadas durante los últimos meses y las tareas que continúan en distintos sectores de Vera ante la posibilidad de lluvias intensas durante la primavera y el verano. También pidió a los vecinos evitar residuos en cunetas y mantener en condiciones techos, canaletas y desagües.