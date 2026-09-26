La ciudad de Sunchales cuenta con una nueva Guía de Información Turística, una herramienta destinada a reunir y facilitar el acceso a datos de interés para vecinos y visitantes.
Sunchales suma una herramienta para conocer sus atractivos y propuestas turísticas
La herramienta reúne información de interés para vecinos y visitantes y busca facilitar el acceso a los atractivos, servicios y propuestas de la ciudad. Será actualizada periódicamente y podrá ser utilizada por prestadores, comercios e instituciones.
La propuesta fue presentada por el Área de Turismo de la Municipalidad y surge a partir del trabajo realizado junto a distintos sectores vinculados con la actividad turística local, además de las necesidades relevadas en la ciudad.
El objetivo es concentrar en un mismo espacio información sobre los atractivos, servicios y propuestas disponibles en Sunchales, de manera que pueda ser consultada tanto por quienes visitan la ciudad como por los propios vecinos.
Una herramienta para prestadores y comercios
La guía también busca convertirse en un recurso de consulta y difusión para prestadores turísticos, comercios, instituciones y otros espacios que mantienen contacto con visitantes.
De esta manera, la información podrá ser utilizada para orientar a quienes llegan a Sunchales y facilitar el acceso a las distintas alternativas que ofrece la ciudad.
La propuesta no será estática. Desde el Área de Turismo señalaron que la guía será actualizada periódicamente para incorporar nuevos contenidos, servicios y novedades vinculadas con la actividad turística local.
Información que se actualizará periódicamente
En ese sentido, se abrió la posibilidad para que prestadores, instituciones y otros actores locales puedan aportar información o comunicar novedades que consideren de interés para ser incorporadas a la guía.
Quienes deseen realizar aportes pueden comunicarse con el Área de Turismo al 3493 404500.
La actualización permanente permitirá que la herramienta acompañe los cambios en la oferta turística y comercial de la ciudad, incorporando nuevas propuestas a medida que se desarrollen.
Dónde consultar la guía
La nueva Guía de Información Turística de Sunchales se encuentra disponible en el apartado de Turismo de la página web municipal y también será difundida a través de las redes sociales oficiales del Municipio.
La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y los distintos actores vinculados con el turismo, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y contribuir a la difusión de las propuestas que ofrece Sunchales.