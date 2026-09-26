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Emergencia Hídrica: el Ejecutivo de Rafaela elevó un proyecto para adherir a la ley provincial

El Ejecutivo municipal elevó al Concejo un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Provincial N.º 14.477, que declara la Emergencia Hídrica en todo el territorio santafesino. La medida contempla herramientas para agilizar obras y facilitar el acceso a recursos, equipamiento y asistencia ante posibles eventos asociados al fenómeno El Niño.