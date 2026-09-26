El Ejecutivo municipal de Rafaela elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Provincial N.º 14.477, que establece la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Santa Fe.
Emergencia Hídrica: el Ejecutivo de Rafaela elevó un proyecto para adherir a la ley provincial
El Ejecutivo municipal elevó al Concejo un proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Provincial N.º 14.477, que declara la Emergencia Hídrica en todo el territorio santafesino. La medida contempla herramientas para agilizar obras y facilitar el acceso a recursos, equipamiento y asistencia ante posibles eventos asociados al fenómeno El Niño.
La normativa provincial busca agilizar obras, construcciones y distintas intervenciones destinadas a preparar, prevenir y mitigar los posibles efectos asociados al fenómeno El Niño. También contempla herramientas para facilitar la atención de municipios que requieran asistencia en materia de servicios básicos y prevé subsidios y aportes no reintegrables destinados a obras, maquinaria y equipamiento vinculados con la mitigación de riesgos hídricos.
En este marco, la adhesión permitiría a Rafaela acceder a los mecanismos contemplados por la legislación provincial y reforzar las acciones preventivas que el Municipio viene desarrollando frente al escenario climático previsto.
La ciudad, además, forma parte del Comité de Cuenca Las Calaveras-Las Penquitas, ámbito en el que se abordan cuestiones vinculadas con el manejo y escurrimiento de los excedentes hídricos.
Obras y tareas de mantenimiento
De acuerdo con la información difundida por el Municipio, Rafaela lleva adelante un Plan de Mantenimiento de Obras Hidráulicas y un Protocolo de Contingencia Coordinado a través de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente.
Entre las tareas realizadas se encuentran la limpieza, desobstrucción y perfilado de la red hídrica. Los trabajos abarcan unos 22 kilómetros de canales primarios, más de 40 kilómetros de canales secundarios y cunetas a cielo abierto, además de 94 hectáreas correspondientes a reservorios hídricos.
A estas intervenciones se suma la limpieza de alcantarillas, bocas de tormenta y cañerías, con el objetivo de mantener operativos los sistemas de drenaje ante eventuales lluvias de importante intensidad.
Un protocolo para situaciones de contingencia
El esquema preventivo también contempla una red de contingencia interinstitucional para responder ante posibles emergencias.
De ella participan la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), Protección Vial y Comunitaria (PVyC), Protección Civil local, la Unidad Regional V de Policía, Defensa Civil y clubes de la ciudad.
Según informó el Municipio, estos organismos mantienen articulación con las mesas técnicas de Protección Civil de la Provincia de Santa Fe, destinadas a coordinar acciones ante situaciones que puedan afectar a la población y a la infraestructura urbana.
La adhesión ahora debe ser analizada por el Concejo
El proyecto presentado por el Ejecutivo deberá ser tratado por el Concejo Municipal. La iniciativa busca incorporar formalmente a Rafaela al régimen establecido por la Ley Provincial N.º 14.477 y sumar las herramientas que la normativa dispone para los municipios santafesinos durante la Emergencia Hídrica.
La medida se enmarca en las tareas de prevención que la ciudad viene realizando ante el escenario asociado al fenómeno El Niño y en la necesidad de contar con mecanismos de respuesta frente a posibles episodios de lluvias intensas y excedentes hídricos.