La aprobación en el Congreso de las modificaciones al régimen de zona fría tendrá un impacto directo sobre una parte de los usuarios residenciales de gas de Santa Fe.
Zona fría: qué cambia en Santa Fe tras la aprobación del Congreso
La modificación del régimen de zona fría dejará sin el descuento en la tarifa de gas a casi 500.000 usuarios de la provincia, principalmente en el extremo sur.
De acuerdo con el análisis del ingeniero electricista de la UTN José Stella, casi 500.000 usuarios de la provincia dejarán de percibir el beneficio, concentrados fundamentalmente en el extremo sur de la denominada “punta de la bota”.
El cambio implica que esos hogares pasarán a pagar una tarifa similar a la que actualmente abonan los usuarios residenciales de la ciudad de Santa Fe. Stella estimó que, para quienes pierdan el beneficio, el incremento será de alrededor del 40%.
La modificación no alcanza de la misma manera a todos los usuarios de la provincia y tampoco tendrá impacto sobre el sector productivo. El régimen de zona fría, explicó el especialista, está vinculado al consumo residencial de gas y al descuento aplicado sobre las facturas de los hogares.
Aumento estimado del 40 por ciento
Uno de los principales efectos del cambio será la eliminación del subsidio para casi 500.000 usuarios de Santa Fe. Stella señaló que se trata fundamentalmente de hogares ubicados en el extremo sur de la provincia.
En términos de población, el ingeniero calculó que la medida tendrá impacto sobre alrededor de 1,8 millones de personas que integran los distintos grupos familiares alcanzados.
Hasta ahora, esos usuarios contaban con un descuento asociado al régimen de zona fría. Con la modificación aprobada, dejarán de percibir ese beneficio y deberán afrontar una factura de gas más elevada.
“Cada uno de los usuarios residenciales va a pagar lo mismo que acá en la ciudad de Santa Fe”, explicó Stella al referirse al nuevo esquema.
Esto significa que el cambio no se traduce simplemente en una modificación administrativa del régimen. Para los hogares alcanzados, tendrá una consecuencia concreta en la economía cotidiana: una mayor proporción del ingreso familiar deberá destinarse al pago del servicio de gas.
Según la estimación brindada por el especialista, el monto adicional será de aproximadamente un 40%.
La diferencia será particularmente relevante para aquellos hogares que durante los meses de mayor frío necesitan incrementar el consumo para calefaccionar sus viviendas. Sin embargo, Stella aclaró que el impacto inmediato podría ser menor debido a la época del año en la que se produce la modificación.
¿Qué pasa con el consumo de gas durante el verano?
La fecha en la que se produce el cambio es un elemento importante para analizar su impacto inmediato. Stella señaló que durante la primavera el consumo de gas suele disminuir considerablemente en comparación con el invierno.
Una de las razones principales es el menor uso de las estufas, que representan una parte importante del consumo durante los meses fríos.
Por eso, aunque la pérdida del descuento implica un aumento para los usuarios alcanzados, el impacto sobre el gasto familiar podría ser más moderado durante los próximos meses debido a la reducción estacional del consumo.
La situación puede ser diferente durante el invierno, cuando las temperaturas más bajas llevan a los hogares a utilizar durante más tiempo los equipos de calefacción.
En ese contexto, el precio de la tarifa adquiere mayor importancia para las familias que necesitan consumir más gas para mantener una temperatura adecuada dentro de sus viviendas.
Stella también explicó que la variación del precio no necesariamente se traduce en una caída equivalente de la demanda. El especialista definió al consumo de gas como “inelástico”: es decir, cuando llega el frío, los hogares que tienen estufas y necesitan calefaccionarse continuarán utilizándolas aun cuando el costo del servicio sea mayor.
El cambio no alcanza al sector productivo
Otro punto que Stella destacó es que la modificación del régimen de zona fría tiene un alcance específico: afecta al consumo residencial.
Por lo tanto, el cambio no implica un aumento equivalente para las industrias, comercios u otros sectores productivos.
“Esta zona fría tiene impacto justamente al sector residencial. No tiene impacto al sector productivo”, explicó el ingeniero.
Además, señaló que los usuarios productivos pueden acceder a otras condiciones tarifarias mediante contratos de suministro de gas, incluso con tarifas que pueden resultar más bajas.
De esta manera, el principal efecto de la modificación aprobada por el Congreso se concentra en los hogares que hasta ahora contaban con el beneficio del régimen de zona fría.
Para Santa Fe, esto implica una diferencia importante entre quienes mantendrán las condiciones actuales y los casi 500.000 usuarios que, según la estimación aportada por Stella, perderán el descuento.
¿Por qué se modificó el régimen de zona fría?
Para Stella, la decisión se inscribe en una política de reducción de subsidios y en el objetivo de alcanzar el déficit fiscal cero.
El ingeniero vinculó esta medida con un proceso más amplio de reducción de subsidios a los servicios públicos, que incluye también al transporte y la electricidad.
Según explicó, se trata de una política que ya había comenzado durante gestiones nacionales anteriores y que fue profundizada por la actual administración.
El efecto de esa reducción de subsidios, sostuvo, se traslada parcialmente a los usuarios. En el caso de Santa Fe, los hogares que pierdan el beneficio deberán afrontar una mayor factura de gas.
Esto también significa que parte del dinero que las familias destinaban a otros gastos deberá utilizarse para cubrir el incremento del servicio.
El impacto, sin embargo, dependerá del nivel de consumo de cada hogar. Una familia que utilice poco gas durante los meses de menor demanda no tendrá el mismo gasto adicional que una vivienda que requiera un mayor uso de calefacción durante el invierno.
Vaca Muerta y el abastecimiento de gas
La modificación del régimen de subsidios también abre una pregunta sobre el abastecimiento energético y la necesidad de importar gas durante los meses de mayor consumo.
Stella explicó que la eliminación del beneficio no significa que el país pueda dejar inmediatamente de importar gas para cubrir la demanda.
El especialista señaló que, debido a que el consumo residencial es relativamente inelástico, una suba de precios no necesariamente provocará una reducción suficiente de la demanda durante los períodos de frío.
Por ese motivo, Stella anticipó que la Argentina continuará necesitando importar algunos buques de gas para cubrir los picos de demanda durante el invierno de 2027.