Nación explicó por qué aumentan la luz y el gas si todavía se mantienen los subsidios

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, explicó en el Foro de Amcham que el aumento en las tarifas de luz y gas, a pesar de los subsidios vigentes, se debe a un incremento inesperado en el costo de la energía durante el invierno, aunque el Gobierno mantiene el objetivo de continuar la reducción para sincerar las tarifas.