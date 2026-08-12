¿Puede el grillete fiscal preservar "el ancla"?

Se redujeron los superávits primario y financiero por la debilidad de los ingresos

La recaudación impositiva cae con mayor velocidad que el gasto público. En este complejo escenario, el economista de FIEL, Isidro Guardarucci, analiza el alcance de la nueva regla institucional que propuso Milei, en medio de las tensiones políticas que se avecinan.