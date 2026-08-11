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Un juez federal ordenó a Nación reparar tres rutas que pasan por la provincia de Santa Fe

Se trata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López. La orden la impartió Aurelio Cuello Murúa de Venado Tuerto.

Imagen ilustrativa. Ruta Nacional 33 en la provincia de Santa Fe.Imagen ilustrativa. Ruta Nacional 33 en la provincia de Santa Fe.
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La Justicia Federal le ordenó al gobierno nacional hacerse cargo de la reparación de tres rutas nacionales que pasan sobre la provincia de Santa Fe.

Se trata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López del sur santafesino.

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La decisión fue adoptada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad.

En el documento se remarcó que la prolongada falta de mantenimiento y conservación constituyó una omisión “con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.

Imagen ilustrativa. Ruta Nacional 33 en la provincia de Santa Fe.Imagen ilustrativa. Ruta Nacional 33 en la provincia de Santa Fe.

Di Gregorio requirió el amparo en marzo de 2025 y ya había obtenido una medida cautelar que obligó a Vialidad a señalizar los sectores deteriorados, realizar desvíos cuando correspondiera y ejecutar tareas de bacheo o relleno, que confirmó la Cámara Federal de Rosario.

El cumplimiento de esa medida cautelar, sin embargo, fue parcial. En marzo de 2026, Vialidad reconoció que los trabajos sobre la ruta 33 no habían sido reanudados porque faltaba la autorización de una solicitud de provisión y porque se esperaba una ampliación presupuestaria.

El convenio con Santa Fe

Cabe recordar que el Gobierno nacional y la provincia de Santa Fe firmaron el miércoles 22 de julio un convenio inédito mediante el cual la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012 quedarán a cargo del gobierno santafesino durante un plazo de 20 años.

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La A012 constituye uno de los corredores logísticos más importantes del país, ya que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta el tránsito pesado proveniente de distintas regiones con el complejo portuario del Gran Rosario, desde donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites, de acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El corredor une las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34, además de atravesar localidades como Pueblo Esther, Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo, desempeñando un papel central para el transporte de cargas y el acceso a los puertos del cordón industrial.

La delegación más reciente

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron este lunes con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para firmar un convenio mediante el cual el Estado Nacional delegó en la provincia la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales estratégicas.

Funcionarios nacionales con el gobernador Orrego.Funcionarios nacionales con el gobernador Orrego.

La provincia de San Juan se encargará del financiamiento, la conservación, mejoramiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014, se informó en un comunicado.

Por otra parte, el convenio tiene una vigencia de 20 años, las rutas continuarán integrando la Red Vial Nacional y las obras ejecutadas pasarán al patrimonio de Vialidad Nacional una vez finalizadas.

Rutas nacionales 7, 8 y 33

Las rutas nacionales 7,8 y 33 constituyen un entramado vial estratégico para el transporte de pasajeros y carga en la zona central y productiva de Argentina.

La Ruta 7 es un corredor bioceánico fundamental que une la zona metropolitana de Buenos Aires con el paso fronterizo hacia Chile en la provincia de Mendoza. Atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza hasta el Paso Internacional Cristo Redentor en la Cordillera de los Andes.

La Ruta 8 es un importante eje diagonal que conecta el norte de la provincia de Buenos Aires con la región de Cuyo. Comienza en Pilar (Buenos Aires) y finaliza en Villa Mercedes (San Luis), atravesando el centro del país por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La Ruta 33 es un corredor logístico longitudinal que une dos de los puertos agroexportadores más importantes del país. Conecta Rosario con Bahía Blanca (Buenos Aires), recorriendo el sur de la provincia de Santa Fe y el oeste y sudoeste bonaerense.

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