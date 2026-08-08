Departamento General López

Di Gregorio tras el fallo por las rutas 7, 8 y 33: "Ya no se trata de tapar pozos, sino de obras definitivas"

La senadora provincial confirmó una sentencia definitiva que exige avanzar con obras estructurales y repavimentación en tres corredores estratégicos del departamento. La resolución deja atrás la etapa cautelar y reclama una solución de fondo tras años de deterioro, reclamos y falta de respuestas.