La senadora provincial confirmó una sentencia definitiva que exige avanzar con obras estructurales y repavimentación en tres corredores estratégicos del departamento. La resolución deja atrás la etapa cautelar y reclama una solución de fondo tras años de deterioro, reclamos y falta de respuestas.
Di Gregorio tras el fallo por las rutas 7, 8 y 33: "Ya no se trata de tapar pozos, sino de obras definitivas"
La senadora provincial confirmó una sentencia definitiva que exige avanzar con obras estructurales y repavimentación en tres corredores estratégicos del departamento. La resolución deja atrás la etapa cautelar y reclama una solución de fondo tras años de deterioro, reclamos y falta de respuestas.
La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó la sentencia definitiva dictada por el juez federal Aurelio Cuello Murúa en el marco del recurso de amparo presentado contra Vialidad Nacional por el estado de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López.
La legisladora recordó que, en una primera instancia, la Justicia Federal había otorgado una medida cautelar para que el organismo nacional realizara trabajos urgentes de bacheo y reparación en los sectores con mayores problemas de transitabilidad. Sin embargo, al no registrarse respuestas ni avances concretos, el proceso judicial avanzó hacia una resolución de fondo.
Di Gregorio explicó que la sentencia definitiva representa un cambio importante en el proceso judicial, ya que deja atrás la etapa cautelar, que contemplaba reparaciones urgentes, y ordena avanzar con la repavimentación de las rutas nacionales 7, 8 y 33.
"Este fallo representa un paso muy importante porque la Justicia Federal reconoce la gravedad de la situación y la necesidad de una solución definitiva. Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos, sino de obras estructurales que garanticen rutas seguras para quienes las utilizan todos los días", señaló Di Gregorio.
La senadora remarcó que el deterioro de las rutas nacionales afecta la producción, el transporte, el desarrollo regional y, principalmente, la seguridad vial de miles de personas que circulan diariamente por estos corredores.
"Esperamos que Vialidad Nacional cumpla con lo que establece la Justicia. Durante demasiado tiempo vimos promesas que nunca se concretaron, mientras las rutas siguieron deteriorándose. Los vecinos del departamento General López merecen respuestas y obras que les devuelvan la tranquilidad al momento de viajar", concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.