Histórica jornada

Rosario reunió a directores de bandas para pensar el presente y el futuro de la profesión

El presente y el futuro de la actividad estuvieron en el eje del debate del Encuentro Nacional de Directores de Bandas realizado en Rosario. Formación, profesionalización, intercambio de experiencias y nuevos proyectos fueron parte de una jornada que buscó fortalecer el desarrollo de las agrupaciones en todo el país.