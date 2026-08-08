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Diego Flores jugará el certamen

Ajedrez: Vera será sede de un torneo internacional con la presencia del campeón argentino

El certamen se disputará el domingo 30 de agosto en el Complejo La Estación y reunirá a jugadores de distintos puntos del país y la región. Participará el Gran Maestro Diego Flores.

Vera se prepara para recibir un Torneo Internacional de Rating Rápido de AjedrezVera se prepara para recibir un Torneo Internacional de Rating Rápido de Ajedrez
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Vera se prepara para recibir una nueva competencia de ajedrez de alcance nacional e internacional. Se trata del Torneo Internacional de Rating Rápido “Ciudad de Vera”, que se disputará el domingo 30 de agosto en el Complejo “La Estación”, con la participación de ajedrecistas de distintos puntos del país y la región.

La competencia comenzará a las 10:45 y se desarrollará bajo el sistema suizo a siete rondas. El ritmo de juego será de 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada, una modalidad que combina rapidez, estrategia y capacidad de decisión frente al tablero.

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Uno de los principales atractivos del torneo será la participación del Gran Maestro Diego Flores, actual campeón argentino de ajedrez, cuya presencia aportará un importante nivel competitivo al certamen.

La llegada de Flores también representa una oportunidad para que los jugadores locales y de la región puedan medirse con uno de los principales exponentes del ajedrez argentino.

El torneo es acompañado por la Municipalidad de Vera y está previsto que convoque a participantes de diferentes localidades, consolidando a la ciudad como escenario para encuentros deportivos y culturales de alcance regional.

Inscripciones y modalidad de competencia

El certamen se disputará mediante el sistema suizo, una modalidad que permite que todos los participantes jueguen una cantidad determinada de partidas y sean emparejados en cada ronda con rivales de rendimiento similar.

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En total serán siete rondas, con partidas a un ritmo de 10 minutos más un incremento de cinco segundos por cada jugada realizada.

Las inscripciones tienen un valor de $20.000 y los cupos son limitados.

Quienes quieran participar o solicitar información pueden comunicarse al 3483 640836 (Damián).

La propuesta busca reunir en una misma jornada a jugadores experimentados, jóvenes talentos y aficionados del ajedrez, en una competencia que tendrá como principal escenario al Complejo “La Estación” de Vera.

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