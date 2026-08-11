Tras el fallo de la Corte

Emergencia previsional: dos planteos de la provincia, antes de apelar a la Nación

Por un lado, objetó la votación ajustada de los ministros y, sobre esa base, pidió la nulidad del decisorio. En segundo término, solicitó una aclaratoria a partir de lo resuelto respecto de los topes. Se redacta, en simultáneo, el reclamo en queja ante la Corte de Nación.