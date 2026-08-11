Mientras termina la redacción del recurso en queja que presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la provincia elevó dos planteos ante el máximo tribunal provincial que objetan aspectos del reciente fallo del organismo sobre la Ley de Emergencia Previsional.
Emergencia previsional: dos planteos de la provincia, antes de apelar a la Nación
Por un lado, objetó la votación ajustada de los ministros y, sobre esa base, pidió la nulidad del decisorio. En segundo término, solicitó una aclaratoria a partir de lo resuelto respecto de los topes. Se redacta, en simultáneo, el reclamo en queja ante la Corte de Nación.
Como se sabe, la resolución declaró inconstitucional el tope establecido para fijar los haberes máximos en la provincia, y derivó al fuero contencioso administrativo el reclamo que objetaba la legalidad del aporte solidario tanto de activos como de pasivos.
La votación para ambos fallos fue dividida y ése es, justamente, uno de los puntos que recoge y observa la provincia en un "planteo de revocatoria" presentado ante la Corte provincial en las últimas horas.
Según pudo saber El Litoral, el gobierno advierte sobre la presunta "nulidad" del fallo a partir de la "carencia de coincidencia suficiente" entre los votos. Como se dijo, la votación fue divida: tres a tres, tanto en el caso del amparo de la docente como en el caso del ex magistrado, que cuestionaba los topes. En ambas votaciones fue Roberto Falistocco quien desempató: en el caso de los topes, favoreciendo la declaración de inconstitucionalidad; y en el del aporte solidario, sugiriendo su pase al fuero contencioso. La provincia cuestiona esa suerte de "voto pivot", que priva a la resolución de "un núcleo duro en el decisorio".
Aclaratoria
En paralelo, la provincia presentó un pedido de aclaratoria ante la Corte puesto que el fallo que alude al "tope jubilatorio" (fallo Ramón) no incluye de manera explícita y deliberada dicho concepto en ninguno de sus tramos de la fase resolutiva. Sí lo hace en los considerados.
Esa elipsis, según la provincia, suma ambigüedad al fallo. Es más, el propio abogado patrocinante del amparista favorecido requirió en un pedido de aclaratoria, que se especifique la resolución.
A la Nación
Según pudo saber El Litoral, los fundamentos planteados en ambas presentaciones serán parte de la línea argumental para el recurso en queja que Santa Fe formalizará ante la Corte de la Nación en los próximos días. Allí, defenderá la "legalidad y constitucionalidad" tanto del tope como del aporte solidario.
Además de reaccionar ante la Corte a través de los recursos judiciales citados, la provincia rechazó el pronunciamiento del máximo tribunal a través de sus funcionarios. Desde el ministro de Economía, Pablo Olivares; hasta el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y la vocera Virginia Coudannes, reprocharon la falta de solidaridad de los reclamantes (esencialmente los que litigaron contra el tope) que, pese a cobrar haberes onerosos de hasta 18 millones de pesos mensuales, litigaron contra la provincia. La mayoría son ex integrantes del Poder Judicial, pero la lista también se compone de ex legisladores y ex funcionarios políticos del Poder Ejecutivo.
Sobre esa misma base es que Olivares habló de un impacto "más ético que económico" en las cuentas de la provincia, a partir de "cómo se distribuyen los esfuerzos" para mitigar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.