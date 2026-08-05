El ministro de Economía, Pablo Olivares, evitó abrir juicios de valor y "conjeturar" sobre el reciente fallo de la Corte Suprema que objeta aspectos de la reciente reforma previsional. En votación dividida, el máximo tribunal declaró inconstitucional el tope de los haberes que fijaba la norma, y derivó al fuero contencioso administrativo el reclamo que objetaba la legalidad del "aporte solidario voluntario".
Fallo en Santa Fe sobre la reforma previsional: para Olivares, el impacto es más "ético" que económico
El ministro valoró la votación divida del máximo tribunal; "ya no hay más mayorías automáticas", dijo. Precisó que son 50 los casos involucrados en el reclamo por los topes jubilatorios. La mayoría corresponde a ex magistrados y algunos, a ex funcionarios políticos.
Olivares fue consultado en conferencia de prensa este miércoles sobre las consecuencias económicas que podría generar la resolución judicial. Y en rigor, relativizó el impacto monetario; dijo que se trata más de una cuestión "ética" que económica.
"El impacto cuantitativo (del fallo) no es tanto", aseguró, tras precisar que la restricción al límite del haber implica "unos cincuenta casos". "Acá – dijo-, ha primado que Santa Fe pueda tener un sistema previsional sólido. No pondría tanto el impacto en lo cuantitativo – insistió-, sino en cómo se reparten los esfuerzos para resolver este problema del déficit de la Caja". Asimismo, ratificó que la provincia apelará la medida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Respecto de quiénes encarnan los 50 casos sobre los que impactaría el tope de los haberes establecido por ley y ahora declarado inconstitucional, Olivares dijo que "la mayoría corresponde a magistrados o integrantes del Poder Judicial".
Sin embargo, alertó sobre "ex funcionarios políticos del Poder Ejecutivo" que se desempeñaron a lo largo de varias gestiones, y hasta de "ex legisladores varias veces reelectos", que también decidieron litigar contra el tope citado.
"Esto tiene que ver con lo cuantitativo pero mucho más con el reparto ético de cómo se hacen esos esfuerzos (por la Caja)", volvió a decir.
Aporte
Respecto de la decisión de derivar al fuero contencioso administrativo el reclamo por el aporte solidario voluntario tanto de activos como de pasivos, Olivares dijo que "el asunto deviene prácticamente en abstracto, porque en menos de 45 días, esto (el aporte) va a dejar de tener efecto".
El ministro aludió así a la decisión anunciada por el gobernador Maximiliano Pullaro el último 1° de mayo ante la Asamblea Legislativa, de dejar sin efecto y "no prorrogar" a partir de setiembre el aspecto de la ley emergencia que involucra dicho recorte a haberes y salarios.
Mayorías
Finalmente, Olivares valoró que las votaciones del máximo tribunal no hayan sido por unanimidad. "No ha habido ya mayorías automáticas en la Corte; eso implica un cambio institucional. Que cada Poder se exprese sin un alineamiento perfecto es para destacar. Empezamos a ver cuestiones en términos de calidad institucional que antes no se veían", destacó.