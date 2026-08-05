Repercusiones tras el pronunciamiento

Fallo en Santa Fe sobre la reforma previsional: para Olivares, el impacto es más "ético" que económico

El ministro valoró la votación divida del máximo tribunal; "ya no hay más mayorías automáticas", dijo. Precisó que son 50 los casos involucrados en el reclamo por los topes jubilatorios. La mayoría corresponde a ex magistrados y algunos, a ex funcionarios políticos.