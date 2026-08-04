Tras la inconstitucionalidad declarada

Santa Fe irá ante la Corte nacional por el fallo sobre el tope jubilatorio

Esto es porque sobre este punto la mayoría se expresó sobre la cuestión de fondo, en una decisión que es aplicable sólo a la amparista. En el caso del aporte solidario, en cambio, no hubo decisión a favor o en contra, sino que se desestimó el recurso utilizado y deberá resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo.