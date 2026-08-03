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La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional los topes jubilatorios

El máximo tribunal de la provincia se pronunció este lunes sobre dos aspectos previsionales. Validó el aporte solidario y permitió que los amparistas vayan en 30 días a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di SalvatoreLos ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
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La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones de la provincia de Santa Fe dispuesto en una reciente reforma a la ley 6915 y por otra parte validó los aportes solidarios otorgando un plazo de 30 días a los amparistas para que adecúen su pretensión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esta última decisión está contenida en la Ley N° 14283 que dictó la emergencia previsional.

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En ambos pronunciamientos hubo votación dividida: fue 4 a 3 en ambos temas y el que inclinó hacia un lado y hacia otro la votación fue Roberto Falistocco.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.

Los pronunciamientos se conocieron a los pocos días de caer la vigencia de la Ley de Emergencia Previsional que será el 13 de septiembre y en ambos casos las partes podrán recurrir al ámbito federal para hacer efectivos sus reclamos.

La vista de la Casa de Gobierno de Santa Fe desde calle San Martín, con la Plaza 25 de Mayo de fondo. Crédito: Fernando NicolaLa vista de la Casa de Gobierno de Santa Fe desde calle San Martín, con la Plaza 25 de Mayo de fondo. Crédito: Fernando Nicola

Los pronunciamientos de este lunes son en los caratulados casos Lisi, docente jubilada que cuestionó la emergencia previsional y el aporte solidario y en el caso Ramón, amparista que cuestiona el tope jubilatorio.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional los topes jubilatorios (1) by vchiaraviglio.ellitoral

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional los topes jubilatorios (2) by vchiaraviglio.ellitoral

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