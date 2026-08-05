Tope en haberes pasivos provinciales

Jorge Boasso: "Mientras Anses paga un máximo de $ 2,8 millones, la Corte avala jubilaciones que pasan los $ 18 millones"

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, defendió la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial, confirmó que apelarán el fallo que declaró inconstitucional el tope para las jubilaciones de mayores ingresos y cuestionó que la decisión permita haberes que superan los $18 millones mensuales, muy por encima del máximo que paga la Anses.