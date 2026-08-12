Energía y competitividad

Más allá del aumento: ¿qué está pasando con el costo de la energía para las empresas?

El debate sobre las recientes facturas eléctricas expuso un problema que va más allá de los aumentos. La volatilidad del costo de la energía y los cambios regulatorios obligan a las empresas a dejar atrás viejas formas de administrar este recurso y adoptar una mirada más estratégica.