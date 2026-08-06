Junto a la Región Centro

Santa Fe presentó ante Nación una iniciativa para mitigar los costos energéticos en la industria

El ministro Puccini participó de una reunión con autoridades nacionales de Energía, junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos, donde expusieron el impacto de los cargos estacionales del sector productivo y presentaron un esquema de diferimiento de pagos para los meses de mayor consumo, sin requerir subsidios.