La reciente queja de la Provincia de Santa Fe ante el gobierno nacional por los costos de un insumo industrial básico, que afectan a las Pymes en especial y a los grandes consumidores de energía eléctrica en general, tiene antecedentes de otras provincias que hasta aquí estaban dispersos.
Santa Fe encabeza quejas que estaban dispersas
Con el respaldo de la Región Centro, la Casa Gris decidió primero publicar sus quejas y luego reclamar ante los despachos oficiales nacionales por un insumo industrial básico que subió 500% en julio. Desde que comenzó el año hubo más expresiones sin respuestas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, mostró el impacto que sufre la industria santafesina, con números y sus consecuencias en materia de costos fijos, en un sector que atraviesa graves dificultades. Bajo la órbita de ese ministerio están, además de las políticas para los sectores productivos, los lineamientos que sigue la conducción de la Empresa Provincial de la Energía.
El reclamo de Santa Fe apunta a una resolución que en pocas palabras ata las tarifas de las empresas con grandes consumos a los costos (y ganancias) de la generación de energía eléctrica que, sin regulaciones ni intervención estatal por vía de subsidios, hoy está expuesto a los vaivenes del mercado mundial.
Interesa aquí explicar que, hasta la decisión de la Casa Gris de salir públicamente a potenciar las posiciones de los industriales de la provincia y llevar a Buenos Aires formalmente las quejas de las empresas, y también una propuesta, hubo antes otras advertencias que no lograron el efecto deseado, acaso por su dispersión.
Ahora, por el contrario se trata de una bandera tomada por un funcionario del gobernador Maximiliano Pullaro, que ya tiene el respaldo de un bloque: la Región Centro. Tanto en Córdoba como en Entre Ríos se han encontrado críticas en el mismo sentido, anteriores al tarifazo de julio que sencillamente fueron pasadas por alto por el gobierno nacional.
El ministro de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba, Pedro Dellarossa ha manifestado reiteradamente "la pérdida de competitividad" de las industrias locales y los reclamos del sector pyme por estar pagando una "energía cara".
Y lo mismo Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, que ha encabezado mesas técnicas con federaciones económicas entrerrianas para abordar el severo impacto de la tarifa eléctrica en la viabilidad de las empresas.
Duras expresiones
Fuera de esas manifestaciones dentro del área central del país, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof ha dicho que "la política económica del Gobierno nacional es incompatible con la industria y el desarrollo de las pymes locales" en un encuentro con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el día de las Pymes, el 27 de junio.
Sostuvo entonces que "Ee falso que la economía esté funcionando a dos velocidades: impulsan un proceso de reestructuración de nuestra matriz productiva para llevarnos a un modelo de país primarizado, con concentración y exclusión", sostuvo.
Añadió que "con un tipo de cambio atrasado, importaciones indiscriminadas, tarifas elevadas y tasas de interés inaccesibles, han configurado un combo perfecto para destruir el empleo y la producción local".
En el norte
Pero antes, desde el norte del país, tanto en el Noreste como en el Noroeste se intentó alzar la voz con alguna repercusión, durante los primeros meses del año, cuando el calor y los costos de las tarifas eléctricas tuvieron un fuerte impacto en los usuarios.
En junio de este año, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores de las diez provincias del NEA y NOA se reunieron directamente con el entonces ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, que unos pocos días después asumió como Jefe de Gabinete de Ministros y le plantearon los problemas sobre las tarifas eléctricas y el sector productivo.
Antes, una sesión del Parlamento del Norte Grande, con más de 130 legisladores provinciales exigieron "un esquema federal que amortigüe el impacto de las tarifas en los comercios e industrias del interior" que luego respaldaron proyectos de ley en esa dirección en el Congreso.