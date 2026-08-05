El ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, se reunirá este jueves con el secretario de Energía de la Nación, Daniel González; la subsecretaria del área, María de Carmen Tettamanti, y el gerente general de Cammesa, Juan Luchilo. Será para reclamar que se morigere el impacto en más de 300 industrias de la provincia del incremento de hasta un 500% en el costo de la energía. Puccini asistirá acompañado de sus pares de Córdoba y Entre Ríos.
Reclamo de Región Centro a Nación por el aumento de energía a industrias
El ministro de la Producción, Gustavo Puccini, junto a sus pares de Santa Fe y Córdoba, se reunirán este jueves con funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación y autoridades de Cammesa. Más de 300 empresas y comercios de la provincia tuvieron un aumento del servicio de más de un 500%.
El funcionario recordó que el aumento deriva de "una resolución que se firmó, incluso, durante la gestión nacional anterior. Se trata de cargos adicionales a las facturas de los grandes usuarios, sean Pymes o comercios, que consumen más de 300 kW". Sostuvo que "desde mayo, muchas industrias han recibido un incremento exponencial de la factura; para graficar, empresas que pagaban este cargo de 1.400.000 pesos les vino una factura por el mismo concepto de 8 millones. O una de 4.000.000 de pesos, pasó a 28.000.000 sólo en ese cargo".
Atenuante
Puccini aclaró que no se busca evitar el aumento, sino encontrar "un atenuante" de su impacto. "Pretendemos que el gobierno revise esta medida; dar marcha atrás con ella, parece difícil. Pero con los datos que vamos a llevar, creemos que se puede encontrar una alternativa que alivie el impacto", insistió. "Hay muchas empresas que no la están pasando bien, no están al ritmo que el gobierno pretende; están haciendo un enorme esfuerzo para tener las persianas abiertas, para no desafectar a ningún empleado. Y que de repente, de una factura de 4 millones pases a 28 y sabiendo que la siguiente va a seguir aumentando, es alarmante porque no hay previsibilidad. Las empresas no saben cuánto les va a llegar en la factura siguiente porque CAMMESA saca números y dice 'esto es lo que nos costó hoy producir la energía; la tengo que dividir entre todas las empresas'".
"Fuera del camino"
Finalmente, explicó que las empresas que están sufriendo este impacto "no han aumentado su producción en estos meses (como para poder afrontar un incremento tan significativo); están trabajando algunos al 30 ó 20% de su producción". Por lo tanto, advirtió, que se les aumente de una manera "tan brusca es algo que nos preocupa porque pueden terminar quedando fuera del camino", concluyó.