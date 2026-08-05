Morigerar el impacto

Reclamo de Región Centro a Nación por el aumento de energía a industrias

El ministro de la Producción, Gustavo Puccini, junto a sus pares de Santa Fe y Córdoba, se reunirán este jueves con funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación y autoridades de Cammesa. Más de 300 empresas y comercios de la provincia tuvieron un aumento del servicio de más de un 500%.