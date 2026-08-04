El Gobierno de Santa Fe llevará a la Nación el reclamo de industrias y comercios de la provincia por los importantes incrementos registrados en las facturas de energía eléctrica. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que algunas empresas recibieron aumentos millonarios y advirtió que la situación puede afectar la actividad productiva.
Facturas hasta seis veces más caras: los puntos del reclamo de Santa Fe a Nación por el costo eléctrico
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, advirtió que empresas santafesinas recibieron fuertes incrementos por cargos de Cammesa y pidió revisar el esquema para evitar impactos productivos.
Según explicó el funcionario, los incrementos corresponden a cargos definidos por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), vinculados al costo de generación de energía y al esquema nacional de reducción de subsidios.
“Hay empresas y comercios que son aquellos que tienen un consumo de 300 kW o más que han recibido ya facturas en el período del mes pasado con altos incrementos”, afirmó Puccini.
Facturas con fuertes aumentos
El ministro detalló que el impacto ya se refleja en las boletas que comenzaron a recibir grandes usuarios de energía. “Del mes anterior que pagaba 1.400.000 pesos pasó a pagar 8 millones de pesos o empresas que pagaron 4 millones de pesos por ese cargo en el mes de mayo y pasaron a pagar 24 millones de pesos”, indicó.
Puccini señaló que la preocupación no está solo en el aumento actual, sino también en la incertidumbre sobre los próximos períodos de facturación. “Es muchísimo lo que una empresa tiene que soportar. Ya llegó una factura, va a llegar otra factura a fines de esta semana o principio de la otra, que es todo lo que ha consumido en junio y va a llegar en septiembre la de julio”, explicó.
Reclamo por costos energéticos
El funcionario precisó que los montos que Cammesa traslada a las empresas santafesinas aumentaron de manera considerable en pocos meses. Indicó que en abril el costo total distribuido entre unas 340 empresas de la provincia fue de aproximadamente 400 millones de pesos, mientras que en mayo alcanzó los 1.400 millones.
“Para la facturación que va a ser en agosto, nos llegó 7.000 millones de pesos y luego va a ser 14.000 millones. Son tres meses de muchísimos aumentos”, sostuvo.
Además, aclaró que existe un componente estacional en los valores, ya que durante los meses de mayor demanda energética los costos suelen incrementarse. Sin embargo, consideró que el impacto actual resulta difícil de afrontar para algunas compañías.
“Estos picos que son los de invierno aumentan y probablemente más en verano baja. Aun así, el verano que pasó y el que va a venir en 2027 no van a hacer las bajas que otros momentos esas empresas tenían”, afirmó.
Pedido ante Nación
Santa Fe planteará la situación en una reunión con funcionarios nacionales de Energía, donde también participarán representantes de Cammesa y ministros de Córdoba y Entre Ríos en el marco de la Región Centro.
“Lo primero que le vamos a pedir es que Cammesa, quien está trasladando automáticamente estos incrementos, es si hay una forma de prorratear o alivianar este tipo de pago que tiene una empresa”, señaló Puccini.
El ministro remarcó que el objetivo es evitar que los aumentos afecten la continuidad de las empresas y sus posibilidades de inversión. “Hoy hay empresas que no están teniendo la producción que tienen que tener, que no tienen la certeza de que le llegue una factura de 1.400 a 8 millones”, expresó.
Diferencias entre usuarios
Puccini también destacó que Santa Fe es una de las provincias con mayor cumplimiento en el pago de la energía y pidió que esa situación sea contemplada en las próximas medidas.
En ese sentido, cuestionó que las empresas que cumplen con sus obligaciones tengan las mismas dificultades que aquellas que mantienen deudas. “La empresa que hace este esfuerzo para pagar este costo operativo puede tener bien las cuentas, pero eso afecta en que no puede invertir en su capital de trabajo, no puede invertir en tecnología”, explicó.
Finalmente, sostuvo que la provincia llevará el reclamo con información concreta sobre el impacto económico. “Vamos a ir como siempre hizo Santa Fe en defensa de los intereses santafesinos con datos, con estadísticas, con números reales, con impactos”, concluyó.