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Facturas hasta seis veces más caras: los puntos del reclamo de Santa Fe a Nación por el costo eléctrico

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, advirtió que empresas santafesinas recibieron fuertes incrementos por cargos de Cammesa y pidió revisar el esquema para evitar impactos productivos.