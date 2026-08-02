Indicadores económicos

Santa Fe afianzó su liderazgo productivo con un crecimiento superior al promedio del país

Las estimaciones del IPEC indican que la actividad económica provincial aumentó un 5,5 % en 2025, dos puntos por encima del promedio nacional. El desempeño estuvo impulsado por el agro, la industria y el comercio, junto con medidas de alivio fiscal para el sector privado.