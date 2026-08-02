Impulso a las MiPyMEs santafesinas

Cuvertino: "Buscamos que la inversión productiva deje de ser castigada por el sistema impositivo"

La iniciativa impulsada por el diputado provincial junto al senador departamental Paco Garibaldi prevé alivio impositivo, subsidios a la contratación de personal y créditos para acompañar a más de 47.000 micro, pequeñas y medianas empresas santafesinas.