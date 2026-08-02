El presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Mariano Cuvertino, detalló las claves del proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado y que se está trabajando en la Cámara Baja.
Cuvertino: "Buscamos que la inversión productiva deje de ser castigada por el sistema impositivo"
La iniciativa impulsada por el diputado provincial junto al senador departamental Paco Garibaldi prevé alivio impositivo, subsidios a la contratación de personal y créditos para acompañar a más de 47.000 micro, pequeñas y medianas empresas santafesinas.
La iniciativa, impulsada junto al senador Paco Garibaldi, propone aliviar la carga tributaria provincial, otorgar subsidios a la contratación de personal y simplificar trámites administrativos para potenciar a más de 47.000 micro, pequeñas y medianas empresas provinciales que sostienen unos 330.000 puestos de trabajo formales.
Diálogo directo con el sector productivo
Durante los meses de junio y julio, Cuvertino concentró sus esfuerzos en coordinar rondas de consulta con federaciones industriales, centros comerciales y entidades representativas del corredor productivo santafesino, con especial énfasis en los departamentos La Capital, Las Colonias, San Justo y Castellanos.
Al respecto, el diputado provincial enfatizó que "durante junio y lo que va de julio hemos priorizado el tratamiento de la media sanción que llegó desde el Senado sobre el proyecto de promoción y desarrollo de las MiPyMEs" y explicó que "la idea fue escuchar a quienes representan a las pymes, conocer sus opiniones y enriquecer el proyecto antes de avanzar hacia su redacción definitiva".
Diagnóstico y radiografía de las mipymes en la economía santafesina
El debate legislativo parte de una rigurosa evaluación sobre la estructura empresarial provincial. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el 98,2% de las empresas registradas en Santa Fe pertenecen al segmento MiPyME, sumando un total de 47.268 unidades que generan el 52,9% del empleo privado formal, equivalente a 327.770 puestos de trabajo.
Dentro de esta matriz, las microempresas representan el 71,2% del entramado (34.258 firmas y 68.896 empleos), las pequeñas empresas abarcan el 20,7% (9.981 firmas y 113.712 empleos) y las medianas empresas constituyen el 6,3% (3.029 firmas y 145.162 empleos). En contraposición, las grandes empresas representan solo el 1,8% del total (873 firmas), aunque concentran 291.315 puestos laborales.
A la par de estos indicadores, Cuvertino advirtió sobre el complejo escenario macroeconómico nacional y su impacto local, señalando que "desde el Centro de Estudios Demos, en diciembre de 2025, publicamos un balance de los dos primeros años del gobierno nacional y advertimos que en Santa Fe se estaban perdiendo, en promedio, tres empresas y veinte puestos de trabajo por día". El legislador cuestionó las medidas del Poder Ejecutivo Nacional y remarcó que "una apertura indiscriminada de las importaciones, sumada a un dólar atrasado, afecta especialmente a las pequeñas y medianas industrias, que son las que tienen mayores dificultades para competir".
Frente a este panorama, planteó una profunda crítica a la estructura fiscal vigente al manifestar que "creemos que en Argentina existe un esquema tributario invertido respecto de lo que debería ser. Hoy se grava fuertemente a quien produce, invierte, exporta y genera empleo, mientras que otros patrimonios o ingresos tienen una carga relativamente menor". Por ello, sostuvo que "el objetivo inmediato es ayudar a atravesar un momento complejo, pero el objetivo de fondo es mucho más ambicioso: que la inversión productiva deje de ser castigada por el sistema impositivo", recordando que "cada peso que invierte una pyme genera mucho más empleo que el que invierte una gran empresa".
Herramientas centrales y transformación del mercado de trabajo
La iniciativa contempla un conjunto integral de instrumentos diseñados para favorecer el escalamiento productivo. Entre sus pilares se destaca la emisión de certificados de crédito fiscal para compensar hasta el 50% de las inversiones en infraestructura, modernización tecnológica, sistemas de gestión de calidad, activos fijos y sustentabilidad ambiental, permitiendo descontar hasta un 20% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos o en servicios provinciales, renovable por un año.
Además, promueve subsidios para la contratación de nuevos empleados por tiempo indeterminado durante tres años (100% del Salario Mínimo Vital y Móvil en el primer año, 80% en el segundo y 60% en el tercero), facilidades para la transición hacia energías renovables, plazos de gestión de hasta dos meses ante la EPE, y la creación de una Ventanilla Única para agilizar trámites.
En cuanto al impacto humano dentro de las estructuras productivas, Cuvertino analizó la cercanía del vínculo laboral indicando que "las MiPyMEs son, en su mayoría, empresas familiares, con dos, cinco o diez empleados. Allí el vínculo entre el empresario y sus trabajadores es muy cercano. Muchas veces el dueño hace enormes esfuerzos para evitar despidos y los propios empleados también acompañan con paciencia momentos difíciles".
A esta situación compleja, se suma el fenómeno de la precarización y la "presión laboral" que afecta a la población activa: "Es la situación del trabajador que cumple su jornada laboral formal y después necesita manejar un Uber o un Didi, hacer repartos o buscar otra actividad para completar sus ingresos. No necesariamente perdió su empleo, pero un solo trabajo ya no le alcanza para sostener el nivel de vida que tenía hasta hace un tiempo".
Articulación provincial y reformas de fondo
El proyecto busca complementarse con las medidas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno provincial. Según precisó el diputado, "la ley tributaria 2026 ya permitió que más de 10.000 empresas accedieran a beneficios de alivio fiscal y contribuyó a la generación de más de 8.000 puestos de trabajo mediante distintos incentivos", a lo que se suman las modificaciones al Código Procesal Laboral para aminorar costos no salariales.
Asimismo, Cuvertino repasó los ejes estratégicos de su agenda legislativa, la cual abarca la promoción de la industria naval y el desarrollo logístico en el río Paraná, la incorporación de innovación tecnológica en el agro, la consolidación de los biocombustibles y la ley de seguridad rural (N°14.358) que ya se encuentra vigente.
En el plano institucional de debate nacional, insistió en tres reformas impostergables: la reestructuración integral del sistema tributario, una nueva Ley de Coparticipación Federal y la federalización del Banco Central para integrar a las provincias productivas en las decisiones macroeconómicas.
Con el respaldo unánime obtenido previamente en la Cámara de Senadores, la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja ultima la redacción del dictamen de este proyecto que busca fortalecer a las MiPyMEs y que sumará propuestas impulsadas en el mismo sentido por legisladores de la oposición.
Como concluyó el propio Mariano Cuvertino: "No queremos empresas que simplemente sobrevivan. Queremos empresas que crezcan, innoven y sigan siendo el motor del desarrollo económico y social de Santa Fe".