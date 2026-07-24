Disciplina fiscal que no necesariamente sea un equilibrio mientras no pase a precios y tipo de cambio; un mercado de capitales; marcos regulatorios claros e instituciones fuertes -en especial la justicia- y un proceso educativo hacia el mundo del trabajo, que evite que en 3 o 4 años se agudice la “faltante de talento”.
Las grandes empresas debaten las condiciones del crecimiento a largo plazo
Más allá de la macroeconomía, analizarán en el tradicional encuentro de Mar del Plata desde la "falta de talentos" para sostener el crecimiento, hasta las necesidades de infraestructura para que -esta vez- las transformaciones no deriven a la inestabilidad.
Son algunos de los principios básicos sobre los cuales los empresarios nucleados en Idea están proyectando el Coloquio de este año. “De promesa a potencia”, es la consigna que proponen las empresas que representan la mitad del PBI argentino y del empleo privado nacional.
Y para eso buscan “consensos más allá de los gobiernos”. Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, fue preciso: la convocatoria de este año “tiene por objetivo pensar en el largo plazo. Argentina empezó un proceso de transformación” que no debe derivar -como tantas veces- en un “proceso de inestabilidad”.
El presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno han sido invitados, al igual que el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien no ha asistido a pesar de que el encuentro es tradicionalmente en Mar del Plata. Este año será del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Según Kon, el desafío es convertir la "promesa" actual en la realidad de un país integrado al mundo, con reglas claras y un desarrollo sostenible. Consensos más allá de diferentes posibles gobiernos, es su premisa.
Para lograrlo, el encuentro se propone analizar experiencias internacionales de países que han consolidado procesos de crecimiento tras bajar la inflación “que lleva varios años”. En carpeta figura además la creación de condiciones de ahorro-inversión mediante un mercado de capitales que el país no tiene en la magnitud necesaria.
Cuatro ejes fundamentales
La propuesta que se presentará en Mar del Plata no es el resultado de una reflexión aislada, sino de un trabajo conjunto iniciado a principios de año, en el que participaron más de 50 CEOs junto a expertos técnicos.
Los organizadores plantean ejes fundamentales:
Estabilidad: Se abordará desde una triple dimensión: macroeconómica, institucional y de compromiso con políticas de Estado. Se analizarán casos como los de Israel, Perú, Chile, Polonia, Uruguay, Australia e Irlanda para identificar decisiones clave que permitieron el crecimiento sostenido.
El Mundo: Se estudiarán megatendencias como la inteligencia artificial, la transformación energética y la reconfiguración geopolítica, entendiendo que la competitividad externa es determinante para aprovechar nuevas oportunidades.
Competitividad: El foco estará en factores estructurales (infraestructura, logística, sistema tributario) y en la transformación interna de las organizaciones para competir globalmente.
Desarrollo: Este eje vincula el crecimiento económico con el desarrollo humano, tratando temas como la educación para el empleo y la informalidad laboral.
Acuerdos institucionales y capital humano
Los organizadores buscan “mirar más allá de la coyuntura”. Santiago Mignone, presidente de IDEA, subrayó que los países desarrollados son aquellos que logran construir instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo.
Asimismo, Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, destacó que el crecimiento debe apoyarse en la capacidad del país para formar, atraer y retener capital humano, especialmente en un mundo del trabajo que se transforma a gran velocidad.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina representa a 600 empresas de diversos sectores y tamaños que, en su conjunto, producen el 50% del PBI y del empleo privado de Argentina. Con más de 60 años de trayectoria, el Coloquio se mantiene como un espacio multisectorial de referencia para el tratamiento estratégico de las cuestiones nacionales.