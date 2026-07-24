Hacia el 62° Cloquio de IDEA

Las grandes empresas debaten las condiciones del crecimiento a largo plazo

Más allá de la macroeconomía, analizarán en el tradicional encuentro de Mar del Plata desde la "falta de talentos" para sostener el crecimiento, hasta las necesidades de infraestructura para que -esta vez- las transformaciones no deriven a la inestabilidad.