Superávit semestral

El récord del comercio exterior esconde tensiones sobre la inversión productiva

Las ventas hacia fuera de Argentina crecieron 24,4%, mientras las importaciones bajaron 3,9%. En el segundo trimestre, los términos del intercambio mejoraron 5% y alcanzaron su nivel más alto. Salto en combustibles y la energía, con fuerte contracción en la adquisición de bienes y piezas destinadas a la producción.