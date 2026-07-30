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Superávit semestral

El récord del comercio exterior esconde tensiones sobre la inversión productiva

Las ventas hacia fuera de Argentina crecieron 24,4%, mientras las importaciones bajaron 3,9%. En el segundo trimestre, los términos del intercambio mejoraron 5% y alcanzaron su nivel más alto. Salto en combustibles y la energía, con fuerte contracción en la adquisición de bienes y piezas destinadas a la producción.

Parte del superávit comercial se explica en que las importaciones de bienes de capital y piezas para capital, indicadoras de inversión productiva, cayeron significativamente, mientras que las importaciones de bienes de consumo y automotores crecieron. Parte del superávit comercial se explica en que las importaciones de bienes de capital y piezas para capital, indicadoras de inversión productiva, cayeron significativamente, mientras que las importaciones de bienes de consumo y automotores crecieron.
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El comercio exterior de la Argentina cerró el primer semestre con más dólares y mayor capacidad de compra, pero también con una baja marcada en las importaciones asociadas a la inversión productiva.

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El informe de Índices de precios y cantidades del comercio exterior publicado por el INDEC mostró que, entre enero y junio, las ventas externas totalizaron US$49.454 millones y crecieron 24,4% frente al mismo período de 2025. La mejora combinó un aumento de 9% en los precios y de 14,2% en las cantidades exportadas.

Del otro lado, las importaciones alcanzaron US$35.531 millones, un 3,9% menos en la comparación interanual. Los precios de las compras externas subieron 6,1%, pero el volumen adquirido cayó 9,4%. El movimiento dejó un superávit comercial de US$13.923 millones y una mejora de 2,7% en los términos del intercambio.

El impulso de los sectores exportadores

La expansión semestral se apoyó principalmente en el volumen. Las cantidades exportadas de productos primarios aumentaron 27,1%, las de combustibles y energía avanzaron 24,9%, las manufacturas de origen industrial crecieron 8,3% y las manufacturas agropecuarias, 5,3%.

staff member works at a pilot factory, where state-controlled energy company YPF is refining sand used in fracking, a process by which shale oil and gas is extracted, in Buenos Aires April 16, 2015. The cost of drilling wells in Argentina's vast but barely-tapped Vaca Muerta shale oil and gas formation will fall at least 10 percent by the end of 2016, Miguel Galuccio, chief executive officer of state energy company said on Thursday. REUTERS/Enrique Marcarian argentina trabajador YPF utilizacion fracking fabrica piloto empresa energética estatal YPFEl crecimiento de las exportaciones fue liderado por combustibles y energía, que aumentaron su participación en el total exportado. Foto: REUTERS / Enrique Marcarian.

En términos de valor, combustibles y energía encabezaron la mejora con una suba de 42,5%, como consecuencia principalmente del alza del petróleo internacional por la guerra en Medio Oriente. En tanto, las manufacturas industriales crecieron 27,5%; los productos primarios, 24,4%; y las manufacturas agropecuarias, 15,1%.

La composición también comenzó a moverse. Las manufacturas agropecuarias conservaron el mayor peso, con 32% de las exportaciones, pero perdieron 2,6 puntos porcentuales frente al primer semestre de 2025. Combustibles y energía ampliaron su participación de 13,5% a 15,4%, mientras las manufacturas industriales pasaron de 26,4% a 27,1%.

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Dentro de los productos primarios, el crecimiento ocurrió pese a una caída de 2,1% en los precios. El volumen compensó esa desventaja: las cantidades de semillas y frutos oleaginosos aumentaron 49,7%, las de cereales 23,1% y las de hortalizas y legumbres sin elaborar 42,9%.

En las manufacturas industriales sucedió lo contrario. Los precios aumentaron 17,8% y explicaron buena parte del avance del rubro. Sobresalieron piedras y metales preciosos, con una suba de 53,2%; productos químicos y conexos, con 35,6%; y metales comunes, con 8,5%.

El costo productivo del superávit

La contracción importadora estuvo concentrada en los bienes que suelen funcionar como termómetro de inversión y actividad industrial. Las cantidades adquiridas de piezas y accesorios para bienes de capital se desplomaron 29,8%, mientras que las de bienes de capital bajaron 13,7%.

An employee welds at Lumilagro’s factory, which now operates only one of its four assembly lines due to cheaper imported components and reduced demand, as Argentines face reduced consumer purchasing power under President Javier Milei’s austerity measures, in Tortuguitas, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, October 3, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianA pesar de la mejora en los precios internacionales, la inversión productiva se mantuvo baja, reflejando tensiones sobre el crecimiento económico. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

También disminuyeron 1,7% los volúmenes importados de bienes intermedios. Dentro de ese universo, cayeron 37,4% los textiles, 12,8% los metales comunes y sus manufacturas y 11,2% el plástico y caucho.

El contraste apareció en los vehículos automotores de pasajeros, cuyas cantidades aumentaron 22,3%, favorecidas por una baja de 13,3% en sus precios. Los bienes de consumo también crecieron, aunque apenas 2,1% en volumen.

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Ese reparto marca una diferencia relevante: bajaron con fuerza las compras ligadas a la ampliación o reposición de capacidad productiva, mientras aumentaron algunas importaciones destinadas directamente al consumo final.

Un segundo trimestre récord

Entre abril y junio, el comercio exterior aceleró la dinámica observada durante los primeros meses del año. El índice de precios de las exportaciones aumentó 13,7%, por encima del 8,2% registrado en las importaciones. Como resultado, los términos del intercambio mejoraron 5% interanual y alcanzaron el valor más alto para un segundo trimestre desde el comienzo de la serie en 2004.

A drone view shows cars from different automakers at the port of Zarate, Argentina, January 19, 2026. REUTERS/Martin CossariniLos autos mostraron la contracara de las importaciones: las cantidades importadas crecieron 22,3%, mientras sus precios bajaron 13,3%. Foto: REUTERS / Martin Cossarini.

El INDEC precisó que las cantidades exportadas crecieron 15,1%, el mayor nivel registrado para ese trimestre. Las importadas, en cambio, retrocedieron 8,3%, después de los altos volúmenes observados durante 2025. En valor, las exportaciones aumentaron 30,9% y las importaciones bajaron 0,8%.

El principal impulso volvió a provenir de Combustibles y Energía: las cantidades exportadas crecieron 33,9% y los precios, 38,5%, llevando a un salto de 85,5% en el valor vendido. El informe relacionó ese desempeño con los mayores embarques de petróleo crudo y gas, además de una suba de 46,1% en el precio del crudo. Gran parte de la explicación está dada por la escalada del conflicto sobre el estrecho de Ormuz y la suba del precio internacional del petróleo.

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La mejora relativa de precios tuvo un efecto concreto. El saldo comercial del trimestre fue de US$8.357 millones, pero habría quedado en US$6.497 millones si hubieran prevalecido los precios del mismo período de 2025. El INDEC estimó así una ganancia de US$1.224 millones por términos del intercambio; para todo el semestre, ese beneficio alcanzó los US$1.232 millones.

En ese mismo trimestre, sin embargo, las cantidades importadas de piezas para bienes de capital cayeron 26,9% y las de bienes de capital, 12,4%. Los precios externos mejoraron la capacidad de compra del país, pero el aparato productivo utilizó menos de esa capacidad para incorporar máquinas y componentes.

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